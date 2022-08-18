BİLSEM mülakat sonuçları için araştırmalar hız kazandı. BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 13 Haziran’da başladı ve 12 Ağustos’ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinde bireysel değerlendirme aşaması tamamlandı. Adaylar bu aşamanın ardından kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenecekler. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos’ta ilan edilecek.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos’ta ilan edilecek.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar