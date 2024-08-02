1 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin ölümü nedeniyle 2.08.204 tarihinde bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.