Türkiye’de Instagram’a erişim engeli geldi

Sosyal medya platformu Instagram’a bu sabahtan itibaren Türkiye’den ulaşılamıyor. Instagram çöktü mü? sorusu gündeme gelirken BTK’nın resmi web sitesinden yapılan sorgulamada Instagram’a erişim engeli gelmiş olduğu görülüyor. Peki, Instagram neden kapatıldı?

Sosyal medya platformu Instagram’a bu sabah giriş yapamayan kullanıcılar ‘Instagram çöktü mü?’ sorusuna yanıt aradı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise Instagram’a bu sabah erişim engeli getirildi. Türkiye’deki kullanıcılar Instagram’a giremiyor ancak Meta’nın diğer sosyal medya platformu Facebook’a erişim sağlayabiliyor.

BTK’nın sitesinde yapılan sorgulamada Instagram hakkında uygulanan kararlar başlığı altında “Instagram.com 2.08.2024 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” yazısı görülüyor.