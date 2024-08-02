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Türkiye’de Instagram’a erişim engeli geldi

Türkiye’de Instagram’a erişim engeli geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ağustos 2024 - 10:27

Sosyal medya platformu Instagram’a bu sabahtan itibaren Türkiye’den ulaşılamıyor. Instagram çöktü mü? sorusu gündeme gelirken BTK’nın resmi web sitesinden yapılan sorgulamada Instagram’a erişim engeli gelmiş olduğu görülüyor. Peki, Instagram neden kapatıldı?

Sosyal medya platformu Instagram’a bu sabah giriş yapamayan kullanıcılar ‘Instagram çöktü mü?’ sorusuna yanıt aradı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise Instagram’a bu sabah erişim engeli getirildi. Türkiye’deki kullanıcılar Instagram’a giremiyor ancak Meta’nın diğer sosyal medya platformu Facebook’a erişim sağlayabiliyor.
BTK’nın sitesinde yapılan sorgulamada Instagram hakkında uygulanan kararlar başlığı altında “Instagram.com 2.08.2024 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” yazısı görülüyor.


 INSTAGRAM’A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GELDİ?

  • Erişim engeli kararının neden alındığı ve ne kadar süreceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
  • CNBC-e’nin haberine göre BTK Başkanlığı, Instagram’ı erişime engellerken re’sen kapatma yetkisini kullandı. BTK Başkanlığı Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldı. Re’sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. CNBC-e’ye bilgi veren BTK kaynakları “Mahkemeden kararın bugün alınmasının beklendiğini” ifade etti.
  • Haber Global’e konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise “Meta, dünya genelinde tepki çeken bir hamleyle, İsmail Haniye’nin fotoğraflarını ve ona yönelik taziye mesajlarını sosyal medya platformlarından kaldırdı. Bu durum, özellikle Türkiye’de ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirildi ve BTK’nın Instagram’a erişim engeli getirmesi için bir gerekçe oluşturmuş olabileceği iddialarını güçlendirdi” dedi.
  • Kırık, böyle bir engelin Türkiye’de ilk kez olabileceğini belirterek “Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet erişimini düzenleme ve denetleme yetkisine sahip bir kurum olarak öne çıkıyor. BTK’nın bu yetkisi, 5651 Sayılı Kanun başta olmak üzere çeşitli yasal düzenlemelere dayanıyor. Bu bağlamda, internet ortamında yapılan yayınlar ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele etmek amacıyla web sitelerine erişim engeli getirilebiliyor. Son günlerde, Instagram’a getirilen erişim engeli, kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı. Erişim engelinin gerekçesi resmi olarak açıklanmamış olsa da, bu durumun, Instagram ve Facebook’un sahibi Meta’nın, İsrail’in suikastıyla hayatını kaybeden İsmail Haniye’ye yönelik paylaşımları engellemesi ve kaldırmasıyla bağlantılı olabileceği yönünde spekülasyonlar bulunuyor” dedi.
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