Ziraat Bankası’ndan Türk patrona Suriyeli çalıştırma şartı

Ziraat Bankası, KOBİ’lere 1,5 milyon lira kredi desteği verecek. Kredi için en az bir Suriyeli veya koruma altındaki bir mülteci çalıştırma şartı aranacak.

Ziraat Bankası’nın, finansmana erişimin çok zorlaştığından şikayet eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), 1,5 milyon lira kredi desteği vereceği, ancak bu krediyi alabilmek için Suriyeli işçi ya da bir mülteci çalıştırma şartı aranacağı iddia edildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; aralarında Ankara İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 20 ildeki iş yerlerini kapsayan 1,5 milyon liralık kredi için, en az bir Suriyeli veya koruma altındaki bir mülteci ve bir de T.C. vatandaşı çalıştırma şartı aranacak. Kararda, geçici koruma altındaki Suriyeliler, Uluslararası koruma sağlanan kişiler ve T.C. vatandaşları için yeni istihdam sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

KİMLER YARARLANACAK?

Ziraat Bankası’nın 1,5 milyon liralık kredi desteğinden Suriyeli çalıştırma şartı ile, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bulunan KOBİ statüsündeki imalat, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma ve geliştirme ile danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren işletmeler yararlanacak.

Türkiye’deki KOBİ’ler, 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 250 milyon lirayı aşmayan mikro işletme, küçük işletme veya orta büyüklükteki işletme biçiminde sınıflandırılan ekonomik birimler olarak tanımlanıyor. Türkiye’de 1997’de işletmelerin yüzde 99’u KOBİ olarak sınıflandırılmıştı. Bu oran 2021’de yüzde 99,7’ye yükseldi.