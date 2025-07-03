Zekai Aksakallı OYAK Yönetimine Resmen Atandı

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

OYAK tarafından yapılan açıklamada, emekli Korgeneral Zekai Aksakallı’nın OYAK Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığı bildirildi. Kamuoyuna duyurulan atama kararı, 2025 yılı itibarıyla kurumda yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

Zekai Aksakallı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde önemli görevlerde bulunmuş ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sürecindeki tutumuyla kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olmuştu. Aksakallı, darbe gecesi Ömer Halisdemir’e, darbeci General Semih Terzi’yi etkisiz hale getirme emrini vermesiyle hafızalarda yer etmişti.

Yeni görevine başlayan Aksakallı, OYAK’ta yönetimsel süreçlere liderlik edecek. Kurumdan yapılan açıklamada, bu görevlendirme ile birlikte OYAK’ın kurumsal yapısını daha da güçlendirme hedefi taşıdığı belirtildi.

OYAK, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ekonomik ve sosyal haklarını korumak amacıyla faaliyet gösteren önemli bir kuruluştur. Yüz binlerce üyeye sahip olan kurum, birçok sektörde yatırımlarını sürdürüyor.

Zekai Aksakallı’nın bu göreve getirilmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, önümüzdeki süreçte OYAK’ın izleyeceği stratejiler merakla bekleniyor.