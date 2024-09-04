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Wizz Air, Ağustos ayında rekor kırdı!

Wizz Air, Ağustos ayında rekor kırdı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Eylül 2024 - 11:49

Macaristan merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Wizz Air, Ağustos ayında yolcu sayısında %1’lik artış bildirerek yeni bir rekor kırdı.

Rekor, Pratt & Whitney’in GTF motorlarını kullanan uçakların uçuşlarının durdurulması nedeniyle kapasite düşmesine rağmen yaşanması şirketi yetkililerini ayrıca sevindirdi.

Wizz, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 düşen uçuş kapasitesine rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %94,1 olan doluluk oranını %95,4 artırarak ay boyunca 6,2 milyon yolcu taşıdı.

Motor üreticisi Pratt & Whitney, geçen yıl Airbus A321’lere takılan turbofan motorlarının, potansiyel olarak arızalı yüksek basınç türbini ve kompresör diskleri açısından incelenmesi gerektiğini belirterek, havayolları için küresel tedarik sorununu daha da kötüleştirdi.

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