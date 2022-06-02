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Maxim Dergisi’nin Kapak Kızı oluyor!

Maxim Dergisi’nin Kapak Kızı oluyor!
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11 Haziran 2022 - 11:34

Yıllar önce olaylı bir şekilde hostesliğe veda ederek Amerika’ya taşınıp fotomodellik yapmaya başlayan Zuhal Şengül, dünyanın önde gelen dergilerinden birisi olan Maxim Dergisi’nin 2022 yılı kapak kızı yarışması için finale kaldı. 06/13/2022 Pazartesi günü 20:00 saatinde halka açılacak olan yarışmanın birincisini internet üzerinden verilecek oylar belirleyecek. Hayvan severliği ile tanınan Zuhal Şengül finale kaldığı için çok heyecanlı olduğunu ve birinciliği kazandığı zaman Türkiye’deki sokak hayvanları için daha fazla mama ve veteriner desteği yapabileceği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Zuhal Şengül’ün gizli yeteneği ne?

Küçük yaşta Karate (Shotokan) eğitimine başladım. Dövüşmeyi ve dövüş sanatlarını seviyorum çünkü beni güçlü ve güzel hissettiriyor ve bir kadının toplumsal fikirlerine meydan okuyor.

Zuhal Şengül 25 bin doları ne yapacak?

Gelecekte başkalarına yatırım yapmaya hazır olabilmek için kendime yatırım yapmak istiyorum. Her zaman hayvanlara insancıl muamelenin savunucusu oldum ve bu, dalmayı çok isterim.

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