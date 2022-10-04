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Haluk Levent “AHBAP’ın hesabı çalındı” diyerek istenilen fidye miktarını paylaştı

Haluk Levent “AHBAP’ın hesabı çalındı” diyerek istenilen fidye miktarını paylaştı
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04 Ekim 2022 - 14:22
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, ailelere yardım ettikleri AHBAP Derneği’nin sosyal medya hesabının hacklendiğini ve hackerların yardım bekleyen ailelerden hesabı geri vermek için 25 bin TL para talep ettiğini belirtti.
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