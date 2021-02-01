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Corona Virüse Yakalanan Mahsun Kırmızıgül’den Flaş Açıklama

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Corona Virüse Yakalanan Mahsun Kırmızıgül’den Flaş Açıklama
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24 Ağustos 2021 - 15:38
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Sanatçı Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin, ABD seyahati öncesi korona virüs testi oldu. Test sonucu pozitif çıkan Kırmızıgül, Corona virüs tedavisi görüyordu. Kırmızıgül’den sevindiren haber geldi.

Kızıyla birlikte corona virüse yakalanan Mahsun Kırmızıgül'den flaş haber!
Amerika yolcuğu öncesi testleri pozitif çıkan Mahsun Kırmızıgül ile kızı Lavin koronavirüsü atlattı.

Kırmızıgül aşının önemini vurgulayan bir paylaşım yaparak güzel haberi verdi.

Mahsun Kırmızıgül kızıyla bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Aşılanmak çok önemli. İki doz Biontech aşısı olmuştum. Ve maalesef ben ve beş yaşındaki kızım da korona olduk. O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o 2 doz aşı sayesinde hiç hasta olmamış gibi coronayı ayakta atlattım. Kızım Lavinim de ise hiçbir şey yok, onun korona geçirdiğini anlamadık bile. İkimizin de test sonuçları negatif çıktı. Arayan soran tüm dostlara kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Tüm dostlara selam olsun. Allah hepinizi korusun. Not: Aşıları 8 ay önce Amerika’da ücretsiz olmuştum.”

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