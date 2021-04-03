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Ünlü futbolcu korona virüse yakalandı!

Ünlü futbolcu korona virüse yakalandı!
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03 Nisan 2021 - 9:20
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Paris Saint-Germain’in yıldız İtalyan oyuncusu Marco Verratti, korona virüse yakalandı.

Paris Saint-Germain’de forma giyen İtalyan oyuncu Marco Verratti, koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 28 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi.

Fransa’daki koronavirüs sağlık protokolleri gereği 10 gün boyunca karantina altında kalacak Verratti, takımının ligde Lille ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında Bayern Münih ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

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Hafta içi oynanan milli maçlar sırasında sol uyluk bölgesinde ezilme meydana gelen Verratti’nin, bu süreçte tedavisinin tamamlanması planlanıyor

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