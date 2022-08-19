Yunanistan Türkiye basketbol maçı canlı yayını ile ilgili detaylar belli oldu. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı Akropolis Turnuvası’nda son maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunanistan Türkiye Basketbol Maçı bu akşam oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’da mücadele ettiği Akropolis Turnuvası’nın ikinci maçında dün Polonya ile karşı karşıya geldi ve 87-86’lık skorla kaybetti. Yunanistan Türkiye Basketbol Maçı ise bu akşam saat 21:00’da başlayacak.

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan Türkiye basketbol maçı 19 Ağustos akşamı saat 21:00’da oynanacak. Karşılaşma NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, POLONYA’YA MAĞLUP OLDU

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası’ndaki ikinci maçında Polonya’ya 87-86’lık skorla kaybetti.

Yunanistan’ın Marousi kentinde bulunan OAKA Arena’da oynanan mücadeleye milliler; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. A Milli Takım’da Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13’er sayıyla oynadı. Polonya’da ise Mateusz Ponitka 16 ve Cel Aaron 15 sayı kaydetti.