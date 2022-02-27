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Rusya’nın Ukrayna müdahalesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! ‘Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı’

Rusya’nın Ukrayna müdahalesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! ‘Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı’
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27 Şubat 2022 - 11:40

Rusya’nın Ukrayna müdahalesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! ‘Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan son gelişmeler sonrası Azak Denizi ile Karadeniz’deki Türk bayraklı gemilerin ‘ISPS Kod Güvenlik Seviyesi’ni, en üst düzey olan 3’e çıkarıldığını açıkladı.

 

 

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Azak Denizi ile Karadeniz’deki Türk bayraklı gemilerin ‘ISPS Kod Güvenlik Seviyesi’ni, en üst düzey olan 3’e çıkarıldığı açıklandı

“GEMİLER UZAKTAN İZLEME SİSTEMLERİ İLE TAKİP EDİLİYOR”

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak; Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3’e çıkartılmıştır. Gerek Türk bayraklı gerekse Türk sahipli gemilerimiz uzaktan izleme sistemlerimiz ile takip edilmekte olup, gemilerdeki sistemlerin kapatılmaması ve acil durumda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurulması ve bölgede ilgililer tarafından yapılan seyir uyarılarının takip edilmesi önemlidir” denildi.

“UKRAYNA LİMANLARINDA OPERASYONLAR DURMUŞ VAZİYETTE”

Bölgedeki Türk gemilerinin güvenliğinin birinci öncelik olduğu vurgulanarak, “Bu bölgedeki limanlarda 7’si Türk bayraklı olmak üzere toplam 22 Türk sahipli gemide 271 Türk denizcimiz bulunmakta olup yaşanan süreçte, başta gemi insanlarımız olmak üzere bölgedeki gemilerimizin güvenliği birinci önceliğimiz durumundadır. Gemilerimiz ile yapılan görüşmelerde şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığı teyit edilmiştir. Bölgedeki gemilerimizden alınan bilgilere göre Ukrayna limanlarında operasyonlar durmuş vaziyette ancak Rus limanlarında elleçleme faaliyetleri devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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