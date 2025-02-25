YUM-BİR: TÜRKİYE’DE YETERLİ YUMURTA ÜRETİMİ VAR, RAMAZAN’DA FİYATLAR ARTMAZ

Türkiye yumurta üretimi konusunda kendi kendine yeten ülkeler arasında yer alıyor. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Ramazan ayında fiyat artışı yaşanmayacağını belirterek, Türkiye’nin ihracat yapmasına rağmen iç piyasada arz güvenliğini koruduğunu vurguladı.

DÜNYADA YUMURTA KRİZİ YAŞANIYOR

Bazı ülkelerde yumurta arzında ciddi sorunlar yaşanıyor. Rusya, üretimin yetersiz olması nedeniyle yumurta ithalatı yapacağını açıklarken, bu kapsamda Türkiye de tedarikçi ülkeler arasında yer aldı.

ABD’de ise kuş gribi salgını nedeniyle yaklaşık 40 milyon tavuk öldü ve bu durum yumurta fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Son bir ayda fiyatlar yüzde 50’ye varan oranda artarken, toptan yumurta fiyatları geçen yıla göre yüzde 186 zamlandı.

Bu gelişmeler, Türkiye’de de benzer bir kriz yaşanır mı? sorusunu gündeme getirdi.

“YUMURTA ARZ GÜVENLİĞİMİZ VAR”

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, Kayseri Ticaret Odası’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’de yeterli üretimin olduğunu ve arz konusunda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını vurguladı:

“Bizim ihracata da yumurta üretim sanayine de halkımıza da yeterli miktarda üretimimiz var. Yumurta arz güvenliğimiz güven altında.”

“İHRACAT, İÇ PİYASAYI ETKİLEMEZ”

Dünyada yaşanan yumurta krizine rağmen Türkiye’nin arz fazlası olduğunu belirten Afyon, bu nedenle ihracatın iç piyasaya olumsuz bir etkisinin olmayacağını söyledi.

“Dünya ülkelerindeki talepleri rahatlıkla karşılayabileceğiz. İhraç edilen yumurtaların iç piyasaya etkisi olmayacak.”

“RAMAZAN AYINDA FİYATLAR ARTMAZ”

Ramazan döneminde yumurtaya olan talebin artabileceğini ancak fiyatların yükselmeyeceğini ifade eden Afyon, şu açıklamalarda bulundu:

“Ramazan döneminde vatandaşlarımızın mutfaklarının olmazsa olmazı yumurtayı uygun fiyatla tedarik edebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Fırsatçıların önüne geçmek adına denetimler sürüyor. Şu anda fiyatlarımız makul seviyede ve arzın arttığı dönemlerde fiyatların daha da dengelenebileceğini söyleyebiliriz.”

TÜRKİYE YUMURTA ÜRETİMİNDE GÜÇLÜ KONUMDA

YUM-BİR verilerine göre, Türkiye hem iç tüketimi karşılayacak kadar üretim yapıyor hem de ihracat gerçekleştiriyor. Uzmanlar, iç piyasada herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını ve fiyatların dengeli seyredeceğini belirtiyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com