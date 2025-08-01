YKS 2025 TERCİHLERİ BAŞLADI: SON GÜN 13 AĞUSTOS

2025-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih süreci resmen başladı. ÖSYM, tercih ekranını ve tercih kılavuzunu erişime açtı. Adaylar tercihlerini 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 1 Ağustos 2025 saat 15.45 itibarıyla başladığını duyurdu. Tercih işlemleri 13 Ağustos 2025 saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, tercihlerini sadece elektronik ortamda, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Tercihler, başvuru merkezlerinden ya da posta yoluyla yapılamayacak.

2025 YKS Tercih Kılavuzu Yayımlandı

ÖSYM, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu yayımladı. Kılavuzda tüm üniversitelerin bölümlerine ait:

Güncel taban puanlar

Başarı sıralamaları

Kontenjan sayıları

Özel koşul ve açıklamalar

detaylı şekilde yer alıyor. Adayların tercihlerini yaparken kılavuzu dikkatlice incelemeleri büyük önem taşıyor.

YKS Tercihlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Tercihler, puanlara değil sıralamaya göre yapılmalı.

Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek.

Listenin başına en çok istenen programlar yazılmalı, kazanılsa bile gidilmek istenmeyen bölümler yazılmamalı.

Tercihler, YÖK Atlas verileri incelenerek daha bilinçli şekilde oluşturulmalı.

Özel Kontenjanlar ve Yeni Açılan Bölümler

Bu yıl 909.190 kontenjan adayları bekliyor. Kontenjanlara ek olarak:

Depremzede adaylar

34 yaş üstü kadınlar

Şehit ve gazi yakını adaylar için özel kontenjanlar ayrıldı.

Ayrıca 2025 tercih kılavuzunda 27 yeni bölüm ilk kez yer aldı. Bunlar arasında:

Tarımda dijitalleşme

Yeşil dönüşüm

Yapay zeka

Sağlıkta dijital sistemler

Enerji ve çevre teknolojileri gibi alanlarda lisans ve ön lisans programları bulunuyor.

İstihdam Şansı En Yüksek Bölümler

TÜİK 2024 verilerine göre lisans mezunlarında en yüksek kayıtlı istihdam oranı %96,4 ile tıp bölümüne ait. Bu oran adayların tercih sürecinde bölüm seçerken dikkat etmesi gereken önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Üniversite Kayıtları Ne Zaman?

Elektronik kayıtlar : 1-3 Eylül 2025

Yüz yüze kayıtlar: 1-5 Eylül 2025

Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Ancak merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar, ek yerleştirmeye başvuramayacak.