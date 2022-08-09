Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?

Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?
5 views
09 Ağustos 2022 - 13:31

Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor

Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yaz tatilinin tamamlanması dolayısıyla pek çok veli, anaokulu kayıtları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, anaokulu başlama yaşı kaç ve kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Anaokulu kayıtları, okullar üzerinden alınmaya başladı. Okulların planlama süreçlerine göre değişkenlik gösteren Anaokulu Kayıt tarihleri, pek çok okulun kendi internet sitesi üzerinden alınıyor. Peki, anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, o konu ve anaokuluna başlama yaşı hakkında detaylı bilgilerOKUL YAŞI NASIL HESAPLANIR?Okul yaşını hesaplamak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://eokulyd.meb.gov.tr/yasHesap.aspx hesabına giriş yapınız. Sonrasında çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay, yıl olmak üzere bilgilerini doldurunuz. Ardından hesapla butonuna basın. Bunun ardından çocuğunuzun anaokulu ya da ilkokula başlama yaşının olduğu bir ekran ortaya çıkacaktır.OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZANAOKULU BAŞLAMA YAŞIAnaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu,Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıfını tabir etmektedir.Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
LGS’de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?LGS’de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı!LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı!
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman bitiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yatırım saati: İsviçre saatlerine talep patladı Türkiye’den 117.5 milyon dolarlık saat alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Komşu’da 6. parsel teyakkuzu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD eski başkanı Donald Trump’ın evine FBI baskını! Saatler önce yayınlandı… Şok fotoğraflar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milano’da Hakan’lı Arda’lı Alexis Sanchez zirvesi! Galatasaray 3 milyon Euro’dan 2 senelik teklif yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! 12 kentte sarı alarm… Prof. Dr. Şen’den İstanbul uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüseyin Gazi Cemevi’ne kritik ziyaret! Muharrem Ayı iftarına katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aklı hep göklerde… 18’inde kokpitte
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe – Ümraniyespor maçında Enner Valencia şov! Hem kendini affettirdi hem de Semih Şentürk’ten sonra bir ilki yaşadı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…Ağustos 3, 2022-3:05 pm
Antalya’da korkutan deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü 4.2Ağustos 3, 2022-3:04 pm
Gram altın 1000 lirayı aştıTemmuz 28, 2022-2:31 pm
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!Temmuz 28, 2022-9:38 am
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !