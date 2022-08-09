Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yaz tatilinin tamamlanması dolayısıyla pek çok veli, anaokulu kayıtları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, anaokulu başlama yaşı kaç ve kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Anaokulu kayıtları, okullar üzerinden alınmaya başladı. Okulların planlama süreçlerine göre değişkenlik gösteren Anaokulu Kayıt tarihleri, pek çok okulun kendi internet sitesi üzerinden alınıyor. Peki, anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, o konu ve anaokuluna başlama yaşı hakkında detaylı bilgilerOKUL YAŞI NASIL HESAPLANIR?Okul yaşını hesaplamak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://eokulyd.meb.gov.tr/yasHesap.aspx hesabına giriş yapınız. Sonrasında çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay, yıl olmak üzere bilgilerini doldurunuz. Ardından hesapla butonuna basın. Bunun ardından çocuğunuzun anaokulu ya da ilkokula başlama yaşının olduğu bir ekran ortaya çıkacaktır.OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZANAOKULU BAŞLAMA YAŞIAnaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu,Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıfını tabir etmektedir.Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.