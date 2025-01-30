GÜLBEN ERGEN ‘SILA BEBEK’ DAVASI NEDENİYLE İFADE VERDİ!

GÜLBEN ERGEN ‘SILA BEBEK’ PAYLAŞIMI NEDENİYLE İFADE VERDİ!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen , sosyal medya hesabından yaptığı ‘Sıla Bebek’ paylaşımı nedeniyle hakkında yapılan şikayet üzerine ifade vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Ergen, ölenlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM”

İfade verdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergen, şu ifadeleri kullandı:

“İfademi verdim, çıkıyorum. Çocuklar onun için mücadele etmeye devam ediyor.”

Açıklamanın ardından adliyeden ayrılan sanatçının, ilgili hukuki sürecin takip süreci öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ’da cinsel istismar ve darp nedeniyle tedavi kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Bebek , 7 Ekim’de hayatını kaybetti. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Gülben Ergen de tepkisini sosyal medya hesabından dile getirmişti.

Sanatçı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yarın, 2 yaşında cinsel istismara neden olan can veren #SılaBebek paylaşımımda ‘İnsan Suretinde Yaratıklar’da kullandığım ve herkes gibi öfkemi bulunduğum için savcılığa ifadeye devam ediyor. Narin için, Rojin için, Sıla için, canı yakılan, öldürülen, istismar edilen tüm çocuklar için çabamın ülkeme borcumdur. Çok mutlu ve kırgınım…”

Bu paylaşımın ardından hakkında şikayetler yapılan Gülben Ergen’in adli sürece dahil olduğu ve ifade vermek için çağrıldığı öğrenildi.

Sıla Bebek olayıyla ilgili kamuoyunda tepkiler devam ederken, Ergen’in çocuk hakları ve istismara karşı mücadelesine devam edileceği belirtiliyor.