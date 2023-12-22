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Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu!

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Aralık 2023 - 15:31
Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı. Bir internet sitesinde yapılan IQ testine Türkiye’nin her bölgesinden ve tüm kentlerden 1 milyondan fazla kişi katıldı. Listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti.

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 1

1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen zekâ testinde 81 ilin zekâ ortalaması ortaya çıkarıldı. Peki, Türkiye’nin en zeki ili hangisi? IQ sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ sıralaması…

IQ puanlarına göre 0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik,

26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik,

40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik,

55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik,

70-85 arası sınır zekâlı,

85-115 arası normal zekâlı,

115-129 arası üstün zekâlı,

129-145 arası dahi olarak anlamlandırılıyor.

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi…

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 2

81. Bingöl
IQ: 94.19

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 3

80. Siirt
IQ: 94.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 4

79. Hakkâri
IQ: 95.16

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 5

78. Artvin
IQ: 95.36

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 6

77. Kars
IQ: 95.84

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 7

76. Bitlis
IQ: 95.96

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 8

75. Ağrı
IQ: 96.06

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 9

74. Düzce
IQ: 96.26

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 10

73. Iğdır
IQ: 96.69

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 11

72. Amasya
IQ: 96.88

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 12

71. Erzincan
IQ: 96.97

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 13

70. Bilecik
IQ: 97.14

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 14

69. Adıyaman
IQ: 97.29

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 15

68. Ardahan
IQ: 97.33

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 16

67. Hatay
IQ: 97.36

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 17

66. Çankırı
IQ: 97.53

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 18

65. Muş
IQ: 97.73

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 19

64. Van
IQ: 97.74

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 20

63. Yozgat
IQ: 98.05

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 21

61. Bayburt
IQ: 98.29

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 22

56. Erzurum
IQ: 98.97

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 23

59. Elazığ
IQ: 98.46

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 24

58. Batman
IQ: 98.75

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 25

55. Manisa
IQ: 99.06

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 26

56. Erzurum
IQ: 98.97

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 27

55. Manisa
IQ: 99.06

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 28

14. Zonguldak IQ: 102.68

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 29

53. Kilis
IQ: 99.14

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 30

52. Diyarbakır
IQ: 99.19

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 31

51. Kahramanmaraş
IQ: 99.28

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 32

50. Mardin
IQ: 99.32

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 33

49. Gaziantep
IQ: 99.40

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 34

48. Ordu
IQ: 99.58

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 35

47. Niğde
IQ: 99.60

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 36

46. Aksaray
IQ: 99.63

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 37

45. Malatya
IQ: 99.75

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 38

44. Kastamonu
IQ: 99.98

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 39

43. Nevşehir
IQ: 100.01

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 40

42. Isparta
IQ: 100.06

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 41

41. Sivas
IQ: 100.09

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 42

40. Burdur
IQ: 100.15

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 43

39. Afyonkarahisar
IQ: 100.17

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 44

38. Gümüşhane
IQ: 100.24

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 45

37. Sinop
IQ: 100.29

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 46

36. Aydın
IQ: 100.34

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 47

35. Osmaniye
IQ: 100.39

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 48

34. Kırıkkale
IQ: 100.46

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 49

33. Giresun
IQ: 100.56

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 50

32. Mersin
IQ: 100.71

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 51

31. Karabük
IQ: 100.85

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 52

30. Samsun
IQ: 100.87

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 53

29. Çorum
IQ: 100.95

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 54

28. Bolu
IQ: 100.99

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 55

27. Tunceli
IQ: 101.17

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 56

26. Edirne
IQ: 101.28

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 57

25. Kayseri
IQ: 101.42

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 58

24. Kütahya
IQ: 101.65

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 59

23. Kırşehir
IQ: 101.74

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 60

22. Sakarya
IQ: 101.78

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 61

21. Bartın
IQ: 102.13

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 62

20. Denizli
IQ: 102.14

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 63

19. Rize
IQ: 102.32

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 64

18. Konya
IQ: 102.36

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 65

17. Uşak
IQ: 102.37

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 66

16. Karaman
IQ: 102.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 67

15. Yalova
IQ: 102.58

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 68

13. Tekirdağ
IQ: 102.82

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 69

12. Antalya
IQ: 103.29

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 70

11. Trabzon
IQ: 103.37

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 71

10. Kırklareli
103.38

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 72

9. Bursa
IQ: 103.47

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 73

8. Balıkesir
IQ: 103.59

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 74

7. Kocaeli
IQ: 103.85

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 75

6. İstanbul
IQ: 104.02

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 76

5. Çanakkale
IQ: 104.02

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 77

4. Muğla
IQ: 104.12

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 78

3. İzmir
IQ: 104.51

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 79

2. Ankara
IQ: 104.91

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! Hangi ilimiz ilk sırada? - Sayfa 80

1. Eskişehir
IQ: 105.20

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