Yeni Dizi “Bir Gece Masalı”: Başrol Seçiminde Sektörün Dinamikleri Tartışma Yarattı

Televizyon dünyasının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı , başrolde seçimiyle oyuncuların gündeminde yer aldı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya dönüştürülmesi, hem oyuncu kadrosuyla hem de kulislerde konuşulan ayrıntılarla dikkat çekiyor. Başrol kadın oyuncu tercihi, sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Başrol İçin Beklenen Tercih: Yaş Farkı Gündemde

Dizinin erkek başrolü Burak Deniz seçilirken, kadın başrolü için sürpriz bir isim önerisi geldi. Yapım şirketi NGM, menajer Ayşe Barım’ın süresiyle Su Burcu Yazgı Coşkun’a teklif götürdü. Coşkun, daha önceki projesinde yedinci karakter olarak yer almasına rağmen, bu kez zirveye yükseldi. Ancak genç oyuncu Burak Deniz’den 14 yaşında küçük olması, tartışmaların fitilini ateşledi.

Yaş farkı, izleyicinin bakış açısına uyum sorunu yaratabileceği eleştirilirken, yapımcılar bu durum bağlantıları için makyajla Coşkun’a daha olgun bir görünüm kazandırmayı tercih etti.

Sosyal Medyada Karışık Tepkiler

Dizide değişmeyen bir durum olmayan bu seçim, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da yansıdı. Birçok kullanıcı, başrolde çiftin uyumunu sorguladı. “Çok izinsiz duruyorlar” ve “Su Burcu Yazgı Coşkun daha yeni 18 oldu, bu dönemde başrolde daha fazla” gibi ifadeler, eleştiriler arasında öne çıktı. Bunun yanı sıra genç oyuncuya destek veren bir kesim de, yeteneğiyle rolünün karşılığını vereceğine dair olumlu mesajlar paylaştı.

Menajerlerin Gücü ve Karar Süreçleri

Başrol seçimine kadar dikkat çeken bir diğer konu, sektördeki yöneticilerin etkisi oldu. Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrolü yükselişinde, menajeri Ayşe Barım’ın sezondaki ağırlığı tamamlandı. Daha önce Disney Plus’ın Atatürk dizisi yayından çekilme kararında sessizliği tercih eden Barım, bu hamlesiyle yapımcılarla güçlü bir iş birliği sağlamayı başardı.

Sektörün Dinamikleri Tartışılıyor

Bu gelişmeler, dizi sektöründeki menajerlerin ve geliştirmenin kararındaki rolünün bir kez daha gündeme getirilmesini sağladı. Başrol seçimi sırasında yapılan tercihler, yaratıcı özgürlük ve ticari kaygılar arasındaki dengeyi gözlerin önüne serdi.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/