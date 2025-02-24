3 HAFTANIN ARDINDAN KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine, üç haftalık bir aranın ardından bugün Beştepe’de bir araya geliyor. Toplantının ana gündem maddeleri arasında emekliye ikramiye zammı ve dış politikadaki son gelişmeler yer alacak.

EMEKLİLERE İKRAMİYE ZAMMI GELİYOR

Kabinenin en önemli konularından biri, emekliye ödenecek ikramiye zammı olacak. Geçen yıl, bayram ikramiyeleri yüzde 50 oranında artarak 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı. Bu yıl ise emekli ikramiyelerinin bir kez daha artması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin artırılacağına dair çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu. 2025 yılı için emekli ikramiyelerinin miktarının açıklanması bekleniyor. Emekli ikramiyeleri, Ramazan Bayramı öncesinde güncellenmiş olacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Bu takvime göre, emekli ikramiyelerinin ilk ödeme tarihi 30 Mart’tan önce hesaplara geçmesi planlanıyor.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER MASADA

Kabinenin diğer önemli gündem maddesini dış politikadaki son gelişmeler oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir görüşme gerçekleştirmişti ve bu görüşme de kabine toplantısının başlıca konularından biri olacak. Ayrıca, Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerin sonuçları da toplantıda ele alınacak.

SURİYE VE GAZZE’DEKİ DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Suriye’deki son gelişmeler de kabinenin gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye’deki yeni yönetimle Türkiye arasında yapılması planlanan temaslar, toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Gazze’deki gelişmeler de dikkatle incelenerek, alınması gereken tedbirler tartışılacak.

EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE KONULARI GÖRÜŞÜLECEK

Ekonomik gelişmeler ve terörle mücadele konuları da kabine toplantısının diğer önemli gündem maddelerini oluşturacak. Ekonomideki son durum ve terörle mücadelede atılacak adımlar, toplantının öncelikli başlıklarından olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısının ardından, gündemdeki maddeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/