Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!

Temmuz zammı için kesin rakam geldi! Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı- Temmuz ayında gerçekleştirilecek asgari ücret zammıyla ilgili beklentiler hızla artıyor. Milyonlarca çalışanın merakla yeni rakamları beklediği bu süreçte, hükümetten gelen 500 dolarlık sinyal ve uzman açıklamaları çalışanları oldukça heyecanlandırıyor.

Asgari ücret, genç, yaşlı, bekar veya evli fark etmeksizin birçok vatandaşın dört gözle beklediği bir konu haline geldi. Hükümetin 500 dolarlık sinyaliyle birlikte, asgari ücret zammıyla ilgili belirli rakamlar kulislerde ön plana çıkmaya başladı. Ancak SGK Uzmanı Özgür Erdursun gibi uzmanlar, asgari ücret zammıyla ilgili net bir açıklama yaparak mevcut zam oranının belirlendiğini ifade etti.

Son dakika haberlerine göre, asgari ücret zammıyla ilgili gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinenin ilk toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hayat pahalılığı ve enflasyona vurgu yaparak asgari ücret konusuna değindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarih de kesinleşti ve süreç resmen 13 Haziran Salı günü başlayacak. TİSK, TÜRK-İŞ ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik komisyon, yeni asgari ücret zammını belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirecek. “Asgari ücret zammı ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arayan herkes için kulislerde öne çıkan bir rakam da açıklandı.

Hükümet kanadından gelen 500 dolar (11.828 TL) sinyali, asgari ücret zammıyla ilgili umutları artırdı. DİSK’in yaptığı ilk açıklamada 17 bin lira gibi bir rakam öne çıkarıldı. İşverenler ise “enflasyon farkı” önerisinde bulundu.

Kulislerde dikkat çeken rakam, asgari ücrete yüzde 30’luk bir zam öngörüyor. Eğer yüzde 30’luk bir zam gerçekleşirse, yeni asgari ücret 11.050 lira olacak.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un katıldığı canlı yayında yaptığı açıklama ise vatandaşların 2023 için asgari ücret beklentisini yansıtıyor. Erdursun, “Asgari ücrete yapılacak zam oranı şu anda belli. Asgari ücret 12 bin TL olacak” şeklinde konuştu.

Asgari ücretin belirlenmesi, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) arasında yapılan görüşmelerle gerçekleştirilir. İlgili taraflar, her yılın sonunda bir araya gelerek asgari ücretin belirlenmesi için müzakereler yapar.

Bu süreç, genellikle Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşir. Öncelikle, Türk-İş ve TİSK, kendi tekliflerini sunar. Türk-İş, çalışan kesimin çıkarlarını temsil ederken, TİSK işverenleri temsil eder. Görüşmeler sırasında, işçi ve işveren tarafları ekonomik verileri, enflasyon oranını, işsizlik durumunu, sektörlerin ekonomik durumunu ve diğer faktörleri dikkate alarak asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda tartışmalar yapar.

Görüşmeler sonucunda, taraflar arasında uzlaşma sağlanması durumunda asgari ücret miktarı belirlenir. Belirlenen tutar, ilgili yılın başından itibaren geçerli olacak şekilde kamuoyuna duyurulur. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde tarafların hem çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hem de işverenlerin maliyetleri göz önünde bulundurmayı hedeflediği bilinmektedir.