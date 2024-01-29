ABD’nin Ürdün’deki saldırı nedeniyle İran’ı vuracağı iddia edildi!

ABD’nin Ürdün’deki üssüne düzenlenen ve 3 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Washington idaresinin İran’a yönelik gizli operasyon gerçekleştirme olasılığını değerlendirdiği öne sürüldü.
loomberg’in haberinde, “Olasılıklardan biri, ABD’nin İran’ı vuracağı ama sorumluluğunu üstlenmeyeceği bir operasyon, lakin bununla açık bir sinyal gönderilmiş olacak” ifadesine yer verildi.
İkinci seçeneğin, daha önce eski Başkan Donald Trump’ın emriyle İranlı general Kasım Süleymani’ye yapılan saldırıya benzer doğrudan İranlı yetkilileri hedef alan saldırıların düzenlenmesi olduğu aktarıldı.
Haberde, Başkan Joe Biden’in Ürdün’deki üsse yapılan saldırıya vereceği tepkinin, sonuçları açısından başkanlığının en önemli adımlarından biri haline gelebileceği belirtildi.
Haberde, Başkan Joe Biden’in Ürdün’deki üsse yapılan saldırıya vereceği tepkinin, sonuçları açısından başkanlığının en önemli adımlarından biri haline gelebileceği belirtildi.