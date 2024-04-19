Kızılay’ın en acıklı fotoğrafı! Depremde çadır satıp yandaşlara ihale verirsen sonuç bu olur

İstanbul Sabiha Gökçen’deki bağış kutuları, sosyal medyada paylaşıldı.

Kutuların doluluk oranları dikkat çekerken Kızılay’ın bağış kutusu boş kaldı. UNICEF ve LÖSEV’in bağış kutusunun ise dolu olduğu görüldü.

Kızılay, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde çatır satıldığı iddiaları sonrası yaşananlardan dolayı tepki almıştı.

KINIK AÇIKLAMA YAPMIŞ VE İSTİFA ETMİŞTİ

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay’ın çadır satmasına ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir” demişti.

Kerem Kınık, daha sonra görevinde istifa etmişti.