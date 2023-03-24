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Yavuz Ağıralioğlu’ndan tepkilere yanıt: Zaman, ifade ettiklerimi anlaşılır kılacaktır

Yavuz Ağıralioğlu’ndan tepkilere yanıt: Zaman, ifade ettiklerimi anlaşılır kılacaktır
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24 Mart 2023 - 13:26
Yavuz Ağıralioğlundan tepkilere yanıt: Zaman, ifade ettiklerimi anlaşılır kılacaktır

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için “adaylığının dayatılmasına karşıyız” çıkışıyla dikkat çeken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gelen tepkilere yanıt verdi. Ağıralioğlu, “Zaman, ifade ettiklerimi anlaşılır kılacaktır.” dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözlerine gelen tepkilere sosyal medyadan yanıt verdi.

İYİ Partili Ağıralioğlu, “Ben ne söylüyorum, tamburam ne çalıyor? Ne söylediğim burada. Bunun dışında söylenenler, itham ve iftiralar ile ilgilenmiyorum. Tekzip etme ihtiyacı dahi duymuyorum. Uğruna mücadele ettiğimiz değerler için taşlanmayı da göze aldık. Zaman, ifade ettiklerimi anlaşılır kılacaktır.” ifadelerini kullandı.

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