Yasemin Allen, milletvekili seçim sonuçlarına tepki gösterdi

Milletvekili seçimlerinin sonucuna gösterdiği tepki sonrası linçlenen Yasemin Allen, eleştirilere cevap verdi.

Türkiye 14 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların yüzde 99’u açılırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara önde olduğu seçimin ikinci tura kaldığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından resmen açıklandı.

Seçim sonuçları açıklandıktan sonra, birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından mevcut duruma tepkisini ve eleştirilerini paylaştı.

Sonuçlara sinirlenen Yasemin Allen da bu ünlü isimlerden biri.

Yasemin Allen, özellikle milletvekili seçim sonuçlarını işaret ederek, “HüdaPar’ın Meclis’e girmesinde payı olan kimseye kadın olarak hakkımı helal etmiyorum. Asla helal etmiyorum.” notuyla bir hikaye paylaştı.

“Muhatabınız ben değilim”

Paylaşımından sonra takipçileri tarafından linçlenen Yasemin Allen açtı ağzını, yumdu gözünü. Bir paylaşım daha yapan oyuncu yaptığı paylaşımda; “Sakın benim sayfama irdelenmemiş, düşünülmemiş, papağan gibi tekrarlanan argümanlarla gelmeyin. Özellikle kadınlar. Ben burada insan hakları ve özellikle kadın haklarını, çocuk haklarını ilgilendiren bir konudan bahsederken “Peki bu ne olacak?” diye bana yansıttığınız fesat düşüncelerinizi asla kabul etmiyorum. Ve kadınların ben çözüm odaklı düşünürken hepimizi ilgilendiren bir konuyla alakalı isyan ederken sizin bana gelip birtakım yakıştırmalar ve muamele çekmeniz inanılmaz art niyetli. Kime neden saldırdığınıza çok dikkat edin çünkü muhatabınız ben değilim. Anlatabiliyorumdur inşallah!” dedi.

KAYNAK: www.ensonhaber.com