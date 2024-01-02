Rus model kocasını öldürtmek için kiralık katil tuttu!

Rus model Tatyana Remley kocası Mark’ı öldürmek için kiralık katil tuttu fakat yakayı ele verdi. Tatyana Remley 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
ABD’nin San Diego kentinde yaşayan Tatyana Remley, milyoner kocası Mark’ı öldürmek için 2 milyon dolar karşılığında bir kiralık katil tuttu.
Tatyana ve Mark 2011’de evlendiler ve oldukça çalkantılı bir evlilik yaşadılar. Boşanmaya karar verdiklerinde Mark, Tatyana’nın istediği 50 bin dolarlık nafaka yerine 12 bin dolar ödemeyi teklif etti ve her şey böyle başladı.
Tatyana boşanmadan önce kocasının ölmesini istedi böylece tüm miras ona kalacaktı. Bu nedenle 2 milyon dolara kiralık katil tuttu. Fakat aslında bu katil bir dedektifti.
Kocasını öldürmek isteyen Tatyana katil sandığı dedektifle bir kafede buluştu ve suç üstü yakalandı.
Yakalanan Rus model 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.