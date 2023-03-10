Yasak Elma dizisinin oyuncuları depremzede çocukları ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ile ağır yıkıma yol açan depremlerin yaraları sarılamaya devam ediyor.
Bir süredir Hatay’da olan Eda Ece, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Bahtiyar Memili ve Sevda Erginci’nin de aralarında olduğu “Yasak Elma” dizisinin oyuncuları, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
HEDİYE VERİP, SOHBET ETTİLER
Deprem bölgesinden gelen ve Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden çocuklara dizi oyuncuları hediye verip, onlarla sohbet etti. Çocuklar karşılarında dizi oyuncularını görüp onlardan hediye alınca çok mutlu oldu.