Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu

Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
32 views
26 Mart 2024 - 11:13

‘Tavukçular kralı’ olarak bilinen iş adamı ile yaşadığı yasak aşk ortaya çıkan güzellik uzmanı Gamze Canel’in, eşini öldürtmek için tuttuğu iddia edilen tetikçinin ifadesi ortaya çıktı. Tetikçi, “Gamze bana ‘İbrahim’i öldürtürsem ne kadar para gider’ diye sordu” dedi.

Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu - Sayfa 1

Market işletmecisi İbrahim Canel, 15 yıllık eşi Gamze Canel’in cep telefonuna bakınca hayatının şokunu yaşadı.

19

Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu - Sayfa 2

Canel, telefondan baktığı güvenlik kamerası görüntülerinde eşini ‘Tavukçular kralı’ olarak bilinen 73 yaşındaki Natan Haim ile uygunsuz olarak buldu.

29

Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu - Sayfa 3

Haim, sahibi olduğu Ege-Tav’ın yüzde 60 ile çoğunluk hissesini 72 milyon dolara dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Japon NH Foods Ltd’ye satarak adını duyurmuştu.

39

Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu - Sayfa 4

İbrahim Canel görüntüleri gördükten sonra ne yapacağını şaşırdı.

49

Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu - Sayfa 5

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak’ın haberine göre, Canel, telefonun galerisinde eşi ile Hayim’in birlikte çekilmiş fotoğraflarını ve farklı videolar da buldu.

59

Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu - Sayfa 6

Eşi ile büyük bir tartışma yaşayan İbrahim Canel, Gamze Canel’in ‘Kaç git. Yoksa seni öldürteceğiz’ itirafıyla kendisi için kiralık katil tutulduğunu öğrendi.

69

Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu - Sayfa 7

Soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alan İbrahim Canel, eşi Gamze Canel, sevgilisi Natan Hayim ve üvey kızının sevgilisi Umut Aslan, kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile kiralık katil olduğunu öne sürdüğü Fırat isimli 5 şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

79

Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu - Sayfa 8

ÖLÜM TEHDİDİ NEDENİYLE YURT DIŞINA GİTTİ

Aldığı ölüm tehditleri nedeniyle yurt dışına çıktığını belirten İbrahim Canel, Sabah’a konuştu. Eşinin ihanetini cep telefonundaki güvenlik kamera kayıtlarından öğrendiğini anlatan İbrahim Canel, “Büyük bir şok yaşadım. Hala da bunu üzerimden atamadım. Eşimin bu iş insanıyla uzun yıllardır ilişkisi varmış. Ben bunu yeni fark ettim.

89

Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu - Sayfa 9

Üzerine benim için kiralık katil tutulduğunu öğrendim. Ölüm korkusu nedeniyle yurt dışına çıktım. Koruma talep ettim. Adalete güveniyorum. Savcılık tarafından gereğinin yapılacağını düşünüyorum. Yakında boşanma davası da açacağım” diye konuştu.

99
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DNA testi yaptırdı, çocukları başkasından çıktıDNA testi yaptırdı, çocukları başkasından çıktı
Real Madrid’de Arda Güler’e uyarı! ‘Ancelotti’nin kulağına kadar gitti…’Real Madrid’de Arda Güler’e uyarı! ‘Ancelotti’nin kulağına kadar gitti…’
Beklenen büyük deprem için kritik uyarı! ‘Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir…’Beklenen büyük deprem için kritik uyarı! ‘Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir…’
Zafer Partisi adayı, CHP ‘lehine’ adaylıktan çekildi! ‘Omuz omuza çalışacağız…’Zafer Partisi adayı, CHP ‘lehine’ adaylıktan çekildi! ‘Omuz omuza çalışacağız…’
Survivor’da kan donduran olay: Nagihan ölümün eşiğinden döndü! Eleme adayı belli olduSurvivor’da kan donduran olay: Nagihan ölümün eşiğinden döndü! Eleme adayı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DNA testi yaptırdı, çocukları başkasından çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kredi faizlerinde sert yükseliş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bolsonaro, 2 gün Macaristan Büyükelçiliği’nde ‘saklanmış’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bitcoin yeniden 71 bin doları aştı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü profesör Mehmet Ceyhan’dan flaş karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasak aşkı ortaya çıktı eşini öldürmek için tetikçi tuttu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaçak kömür ocağında feci kaza! 1 işçi hayatını kaybetti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Osayi Samuel ilk kez konuştu: Yaptıklarım adrenalinden kaynaklı
SON DAKİKA HABERLERİ
DNA testi yaptırdı, çocukları başkasından çıktıMart 26, 2024-1:28 pm
Kredi faizlerinde sert yükselişMart 26, 2024-1:27 pm
Bolsonaro, 2 gün Macaristan Büyükelçiliği’nde ‘saklanmış’Mart 26, 2024-1:24 pm
Bitcoin yeniden 71 bin doları aştı!Mart 26, 2024-1:24 pm
Güneş’te şiddetli patlama meydana geldi! Son 6 yılın en güçlü fırtınası Dünya’yı vuruyor…Mart 25, 2024-9:25 am
Yargıtay’da kritik gün! Bugün seçiliyor…Mart 25, 2024-9:24 am
Muğla Köyceğiz’de korkutan deprem!Mart 25, 2024-9:24 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !