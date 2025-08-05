YAŞ KARARLARIYLA TSK’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!

YAŞ Toplantısı Sonrası Kritik Atama

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklanan kararlar arasında en dikkat çekici olanı, Genelkurmay Başkanlığı’na yapılan yeni atama oldu. Orgeneral Metin Gürak’ın kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılmasıyla, yerine Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi.

TSK’da Komuta Kademesi Yeniden Şekilleniyor

Bayraktaroğlu’nun atanmasıyla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi. Bu değişiklikler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik yapılanmasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Bayraktaroğlu’nun Askerî Kariyeri

Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra muhabere sınıfında çeşitli görevler üstlendi.

2009–2011: 9. Komando Tugay Komutanlığı

2011–2013: Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı

2013–2014: Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı

2014–2016: 3. Ordu Kurmay Başkanlığı

2016–2020: Genelkurmay Personel Başkanlığı

2020–2023: Genelkurmay II. Başkanlığı

2023–2025: Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Yeni Görev, Yeni Sorumluluk

Bayraktaroğlu’nun Genelkurmay Başkanlığı görevine atanması, hem tecrübesi hem de kurmay geçmişiyle TSK’nın geleceğine yön verecek bir adım olarak görülüyor. Uzmanlar, bu atamanın özellikle dijital savunma ve modernizasyon alanlarında etkili olacağını değerlendiriyor.