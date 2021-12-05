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Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı!

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı!
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23 Aralık 2021 - 13:22

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı!

Ünlü oyuncu Seda Bakan, bir etkinliğe katıldı. Beyaz derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden güzel oyuncunun paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 1

Oyuncu Seda Bakan, bir davete katıldı.

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 2

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, davete gitmeden önce evinde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 3

Ünlü oyuncu, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaştı.

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 4

Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan’a kısa sürede yorum yağdı.

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 5

Beş kare yayınlayan oyuncu, “Beyaz çikolatalı mocha” diye yazdı. Bakan’a, birçok hayranı kalp ve ateş emojisi gönderdi.

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 6

Fit fiziği olduğu görülen Bakan, derin yırtmacıyla dikkat çekti.

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 7

İşte Seda Bakan’ın o paylaşımları…

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 8
Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 9
Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 10
Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 11

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 12

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 14

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 15

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 25

Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! - Sayfa 26

 

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