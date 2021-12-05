Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı!
Ünlü oyuncu Seda Bakan, bir etkinliğe katıldı. Beyaz derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden güzel oyuncunun paylaşımları sosyal medyayı salladı.
Oyuncu Seda Bakan, bir davete katıldı.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, davete gitmeden önce evinde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Ünlü oyuncu, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaştı.
Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan’a kısa sürede yorum yağdı.
Beş kare yayınlayan oyuncu, “Beyaz çikolatalı mocha” diye yazdı. Bakan’a, birçok hayranı kalp ve ateş emojisi gönderdi.
Fit fiziği olduğu görülen Bakan, derin yırtmacıyla dikkat çekti.
İşte Seda Bakan’ın o paylaşımları…