Yargıtay’dan Emekliye Kötü Haber: Maaş Blokesi

Yargıtay’dan Yeni Karar! Kredi Çeken Emeklinin Uykuları Kaçacak

Geçmiş Yıllarda Emekli Maaşına Haciz Ve Bloke Koyulmasının Usulsüz Olduğu Yönünde Kararlar Veren Yargıtay, Bu Defa Emeklileri Doğrudan Etkileyen Yeni Bir Karar Aldı. Yargıtay’ın Oy Çokluğuyla Aldığı Bu Karar, Özellikle Kredi Çeken Emekliler İçin Büyük Endişe Yarattı.

5510 Sayılı Yasanın 93. Maddesine Göre, “Emeklilerin Gelir, Aylık Ve Ödemeleri Haczedilemez” Hükmü Bulunurken, 2021 Şubat Ayında Tüketici Mahkemesi’nde Alınan Yargıtay Kararına Göre De Emekli Maaşına Haciz Ve Bloke Konulması Usulsüz Kabul Ediliyordu. Ancak Yeni Alınan Kararla Birlikte, Durum Değişti.

Kredi Çeken Emekli Dikkat!

Emekli Maaşları Yasal Olarak Haczedilemese De, Maaş Alınan Bankadan Tüketici Kredisi Kullanan Veya Kredi Kartı Borcunu Ödemeyen Emekliler, Bankanın Talebi Üzerine Mahkeme Kararıyla Maaşlarına Bloke Konulması Riskiyle Karşı Karşıya Kalacak. Bu Karara Göre, Tüketici Kredisi Nedeniyle Verilen Hapis, Takas, Mahsup Ve Benzeri Onay Ve Rıza Talimatları Sonucunda Bankalar, Emekli Maaşlarına Doğrudan Bloke Uygulayabilecek.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun Aldığı Bu Emsal Karar, Resmi Gazete’de Yayımlandı. Bundan Böyle, Emekliler Tüketici Kredisi Kullanırken Veya Kredi Kartı Borcu Altına Girerken Bankalar Tarafından İmzalanan Onay Ve Rıza Belgelerine Özellikle Dikkat Etmek Zorunda Kalacak. Çünkü Artık Bu Belgeler, Emekli Maaşına Doğrudan Bloke Konulmasına Gerekçe Oluşturacak.

Ekonomistler Ve Hukukçular, Bu Kararın Binlerce Emekliyi Yakından İlgilendirdiğini Belirtirken, Özellikle Geliri Sadece Emekli Maaşına Dayanan Kişilerin, Borçlanma Konusunda Çok Daha Temkinli Davranması Gerektiğini Vurguluyor. Ayrıca Bankaların, Emekli Maaşlarına Doğrudan Bloke Uygulayabilecek Olmasının, İlerleyen Dönemde Yeni Hukuki Tartışmaları Da Beraberinde Getirebileceği Yorumları Yapılıyor.

Karar, Kredi Borcu Nedeniyle Zor Durumda Kalan Emekliler İçin Endişe Kaynağı Olurken, Bankaların Da Kredi Tahsilatında Yeni Bir Yolunun Açıldığı Anlamına Geliyor. Emekli Vatandaşların, Kredi Sözleşmelerini İmzalarken Her Türlü Şarta Dikkat Etmeleri Ve Gerektiğinde Hukuki Destek Almaları Öneriliyor.