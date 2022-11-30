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Yaptıkları ile uçağı birbirine kattı! Havada büyük panik…

Yaptıkları ile uçağı birbirine kattı! Havada büyük panik…
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30 Kasım 2022 - 12:42

ABD’nin Teksas eyaletinden Ohio’ya giden bir uçakta, yolculardan birinin çıkardığı kargaşa tüm yolcuların yüreğini ağzına getirdi. Uçak acil iniş yaparken söz konusu yolcu hakim karşısına çıktı. İşte ABD’nin konuştuğu olayın akılalmaz detayları…

Yaptıkları ile uçağı birbirine kattı Havada büyük panik...

ABD’nin Teksas eyaletinden Ohio’ya giden Southwest Airlines’a ait bir yolcu uçağı inanılmaz anlara sahne oldu.

Bugün ABD basınında geniş yer alan olay Cumartesi günü saat 15:30 sıralarında gerçekleşti.

GARİP HARAKETLERİ UÇUŞ EKİBİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

İsminin Elom Agbegninou olduğu öğrenilen 34 yaşındaki kadın uçağa bindiğinde diğer tüm yolcular gibi normal görünüyordu.

Ancak uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra uçuş ekibi kadının davranışlarında bir gariplik olduğunu fark etti.

UÇAĞIN ARKASINA GEÇTİ VE ÇIKIŞ KAPISINA BAKMAYA BAŞLADI

Elom, uçuşun başlamasından kısa bir süre sonra uçağın arka tarafına geçti ve çıkış kapısına bakmaya başladı. Uçuş görevlisi kadının yanına gelerek tuvaleti kullanmayacaksa oturması gerektiğini söyledi.

Kadın,hostesin uyarısına ‘pencereden bakmama izin veriliyor mu’ sorusu ile cevap verdi ve talebinin reddedilmesi ile adeta çıldırdı.

Yaptıkları ile uçağı birbirine kattı Havada büyük panik...

ÇIKIŞ KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI, YOLCULARDAN BİRİNİ ISIRDIElom,uçak 37.000 fitteyken birden çıkış kapısına sarıldı ve kapıyı açmaya çalıştı. Uçuş  görevlileri ve yolcuların kadına müdahale etmesiyle uçakta büyük bir kargaşa çıktı.

Kadın kendini durdurmaya çalışan yolculardan birini kalçasından ısırdı ve uzun süre bırakmadı.

KAFASINI UÇAĞIN ZEMİNİNE VURMAYA BAŞLADI: HZ İSA YAPMAMI İSTİYOR

Çılgına dönen kadın kapıyı açması engellenince kafasını uçağın zeminine vurmaya başladı ve kendisini Ohio’ya Hz. İsa’nın gönderdiğini ve kapıyı açmasının onun istediğini söyledi.

Uçak akılalmaz olaydan dolayı Little Rock’taki Bill ve Hillary Clinton Ulusal Havaalanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçağın inmesi ile güvenlik görevlileri içeri girdi ve kadını kelepçeleyerek dışarı çıkardı. Kadının çıkış anını çeken bir yolcunun paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

3 SAATLİK YOLCULUK 6 SAATE ÇIKTI

3 saatlik yolculukları 6 saate çıkan ve havada korku dolu anlar yaşayan yolcular yerel basına yaptıkları açıklamalarda uçağın düşmesinden duydukları korkuyu anlattılar ve ‘öleceğimizi düşündük’ dediler.

Elom’un ısırdığı yolcunun hepatit aşısı olduğu ve antibiyotik tedavisine başladığı öğrenildi.

AKLİ DURUMU NEDENİ İLE DAVANIN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ BİLİNMİYOR

DailyMail.com tarafından görülen bir mahkeme belgesine göre, Elom Çarşamba sabahı hakim karşısına çıktı ancak kadının akli durumu nedeniyle davanın devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

Elom olay sonrası yaptığı ilk açıklamada Cumartesi günü erken saatlerde kocasına Haber vermeden evden ayrıldığını ve bir aile dostunu ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Normalde böyle şeyler yapmayacağını iddia eden kadın çok uzun süredir uçamadığını ve endişesi nedeni ile bunları yaptığını söyledi.

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