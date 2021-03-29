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Xiaomi’nin yatırımına ilişkin flaş açıklama

Xiaomi’nin yatırımına ilişkin flaş açıklama
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29 Mart 2021 - 14:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Salcomp ortaklığı ile Türkiye’de yaptığı 30 milyon dolarlık fabrika yatırımına ilişkin bir açıklama yaptı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla kurduğu İstanbul fabrikası bugün açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Avcılar’da Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisin açılış törenine yazılı bir mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

“Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin şirketiniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye’nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor.

Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkânı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor.

Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomi reform paketimizin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inanıyorum.

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Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon Dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.

Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle, ülkemize yatırım yapan tüm firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini Türkiye’de kurma noktasındaki taleplerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

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