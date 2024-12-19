TÜRK-İŞ, ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ İÇİN SONUÇ BEKLİYOR

Türk-İş, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin son toplantısında sonuç almak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında herhangi bir kesin rakam belirlenmemiş olsa da, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, önümüzdeki hafta bir sonucun açıklanacağını ve kendilerinin de bu rakamın kabul edilebilir olmasını umduklarını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNİN İLK İZLENİMLERİ

Toplantıda, Türk-İş, asgari ücretin insanca yaşanabilir bir seviyeye çekilmesini talep etti. Ağar, asgari ücretin alım gücünü artıracak şekilde belirlenmesinin önemine değinerek, “Asgari ücret düşük olursa, bir yıl çalışırız ama bir yıl geçinemeyiz,” şeklinde konuştu. Türk-İş, çalışanların geçim sıkıntısını azaltacak ve yaşam kalitelerini iyileştirecek bir ücret seviyesinin belirlenmesini bekliyor.

İŞVEREN TEMSİLCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

İşveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret artışının ekonomik dengeler dikkate alınarak yapılması gerektiğini savunuyor. Ancak, toplantılarda işveren tarafının henüz bir rakam önerisinde bulunmadığı belirtildi. İşverenlerin, ücret artışlarının işletmelerin sürdürülebilirliğini tehdit etmeyecek şekilde yapılmasını istediği ifade ediliyor.

HÜKÜMETİN ROLÜ VE BAKANLIK AÇIKLAMALARI

Toplantıya başkanlık eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, her iki taraf arasında sağlanacak mutabakatın işçi ve işveren kesimlerinin çıkarlarını dengeleyecek şekilde olması gerektiğini belirtti. Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde sadece ekonomik faktörlerin değil, sosyal adaletin de göz önünde bulundurulacağını söyledi.

GÖRÜŞMELERDEKİ İLERLEME VE SONRAKİ AŞAMALAR

Türk-İş ve TİSK, gelecek hafta yapılacak son toplantıda asgari ücretin net rakamını belirlemeyi hedefliyor. Bu süreç, çalışanların yaşam standartlarını doğrudan etkileyen önemli bir karar olduğu için büyük bir dikkatle izleniyor. Hem işçi tarafı hem de işverenler, belirlenen rakamın her iki kesimi de tatmin etmesini umuyor.

SONUÇ: HEM EMEKÇİLERİ HEM DE İŞVERENLERİ YOKLAYAN GÖRÜŞMELER

Asgari ücret görüşmeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da işçi ve işveren temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişiyle devam ediyor. Ekonomik dengelerin, işçi alım gücünün ve yaşam maliyetlerinin göz önünde bulundurulduğu bu görüşmeler, asgari ücretin belirlenmesinde son derece önemli bir rol oynayacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com