Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

WhatsApp, ‘Son Görülme’ Özelliğinde Değişikliğe Gidiyor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
WhatsApp, ‘Son Görülme’ Özelliğinde Değişikliğe Gidiyor
3 views
07 Eylül 2021 - 16:05
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

WhatsApp, yeni güncellemesi ile ‘son görülme’ özelliğinde değişikliğe gideceğini açıkladı.

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp’ta kullanıcılar; ‘son görülme’ özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek.

KARA LİSTE YAPILABİLECEK

Son görülme özelliği, ‘Herkes’, ‘Kişilerim’ ve ‘Kimse’ dışında ‘Kişilerim hariç’ seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. Bu ‘kara liste’ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek.

Aynı zamanda, profil fotoğrafı ve hakkında durum güncellemeleri için de benzer bir özelliğin devreye alınması planlanıyor. Bu sayede, kullanıcılar, yine ‘kara liste’ye aldıkları kişilerden profil fotoğraflarını ve durum güncellemelerini gizleyebilecek.

WABetaInfo tarafından WhatsApp’ın son sürümüne ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, İOS için gizlilik ayar güncellemeleri göze çarparken, aynı özelliğin Android için ne zaman uygulamaya konulacağı merak konusu…

1 KASIM SON GÜN

WhatsApp geçtiğimiz hafta da  1 Kasım’dan itibaren eski Android ve İOS modelleri için güncelleme çıkarmayacağını açıklamıştı.

Buna göre WhatsApp’ın kullanılmayacağı telefonlar;

Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2
LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II
Sony Xperia
Huawei Ascend Mate and Ascend D2
Apple iPhone SE, 6S, and 6S Plus   olarak açıklandı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okullardaki Pandemi Tedbirleri Yetersiz Kaldı, Sosyal Medya CoştuOkullardaki Pandemi Tedbirleri Yetersiz Kaldı, Sosyal Medya Coştu
Sahte Aşı Kartı Düzenleyen 3 Hemşire TutuklandıSahte Aşı Kartı Düzenleyen 3 Hemşire Tutuklandı
Taksi Dünyasının BilinmeyenleriTaksi Dünyasının Bilinmeyenleri
Kılıçdaroğlu’nun ‘Mutfak’ Videosu Kriz Yarattı!Kılıçdaroğlu’nun ‘Mutfak’ Videosu Kriz Yarattı!
Ahmet Hakan Zamlara DayanamadıAhmet Hakan Zamlara Dayanamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil’den Olay Gönderme !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevişme Sahnemiz Zor Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okullardaki Pandemi Tedbirleri Yetersiz Kaldı, Sosyal Medya Coştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sahte Aşı Kartı Düzenleyen 3 Hemşire Tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
WhatsApp, ‘Son Görülme’ Özelliğinde Değişikliğe Gidiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çeşme’de Gülşen Rüzgarı Esti !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taksi Dünyasının Bilinmeyenleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin’den Ezber Bozan Aşı Kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’nun ‘Mutfak’ Videosu Kriz Yarattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taliban Sözcüsü’nden Dikkat Çeken İfadeler
SON DAKİKA HABERLERİ
Seren Serengil’den Olay Gönderme !Eylül 7, 2021-5:07 pm
Sevişme Sahnemiz Zor OlduEylül 7, 2021-4:57 pm
Çeşme’de Gülşen Rüzgarı Esti !Eylül 7, 2021-3:51 pm
Çin’den Ezber Bozan Aşı KararıEylül 7, 2021-3:08 pm
Taliban Sözcüsü’nden Dikkat Çeken İfadelerEylül 7, 2021-2:02 pm
İBB Tarihinde Bir İlk! Kadın İtfaiyeciler İş BaşındaEylül 7, 2021-1:56 pm
Son Paylaşımları Nefes KestiEylül 7, 2021-1:14 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Süper Mini Elbisesi Olay Oldu !

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !