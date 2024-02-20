Wanda Nara’dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı

Mauro Icardi, Galatasaray’a transfer olduğu günden beri taraftarın gözde ismi.

Ünlü futbolcunun eşi Wanda Nara ise en az Icardi kadar dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ikiliden Icardi, şu sıralar sosyal medyada o kadar da aktif değil.