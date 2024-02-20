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Wanda Nara’dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı

Wanda Nara’dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Şubat 2024 - 14:25

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, yatakta verdiği iç çamaşırlarlı pozlarıyla gündem oldu. Icardi yorumları yağınca Nara dayanamadı. İşte detaylar…

Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 1

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, yatakta verdiği iç çamaşırlarlı pozlarıyla gündem oldu. Icardi yorumları yağınca Nara dayanamadı. İşte detaylar…

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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 2

Mauro Icardi, Galatasaray’a transfer olduğu günden beri taraftarın gözde ismi.

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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 3

Ünlü futbolcunun eşi Wanda Nara ise en az Icardi kadar dikkat çekiyor.

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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 4

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ikiliden Icardi, şu sıralar sosyal medyada o kadar da aktif değil.

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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 5

Hayranlarının maç sonu paylaşım beklediği Mauro Icardi’nin Sparta Prag maçının ardından sessiz kalması taraftarı şaşırttı.

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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 6

Eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle paylaşım yapmadığı iddia edilen Icardi’nin aksine, Nara sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 7

Son olarak yatakta iç çamaşırıyla poz veren Wanda Nara’ya Icardi yorumları yağdı. Wanda Nara’nın iddialı pozlarına yorum üstüne yorum geldi.

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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 8

Wanda Nara’ya herkes “Icardi neden üzgün/durgun” diye yazınca Wanda Nara, kocasının pozlarını da paylaştı.

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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 9

İŞTE O PAYLAŞIM

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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 10
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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 11
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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 12
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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 13
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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 14
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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 15
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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 16
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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 17
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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 18
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Wanda Nara'dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı - Sayfa 19

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