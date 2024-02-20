Wanda Nara’dan yatakta iç çamaşırlı poz! Icardi yorumlarına dayanamadı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, yatakta verdiği iç çamaşırlarlı pozlarıyla gündem oldu. Icardi yorumları yağınca Nara dayanamadı. İşte detaylar…
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, yatakta verdiği iç çamaşırlarlı pozlarıyla gündem oldu. Icardi yorumları yağınca Nara dayanamadı. İşte detaylar…
Mauro Icardi, Galatasaray’a transfer olduğu günden beri taraftarın gözde ismi.
Ünlü futbolcunun eşi Wanda Nara ise en az Icardi kadar dikkat çekiyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ikiliden Icardi, şu sıralar sosyal medyada o kadar da aktif değil.
Hayranlarının maç sonu paylaşım beklediği Mauro Icardi’nin Sparta Prag maçının ardından sessiz kalması taraftarı şaşırttı.
Eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle paylaşım yapmadığı iddia edilen Icardi’nin aksine, Nara sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
Son olarak yatakta iç çamaşırıyla poz veren Wanda Nara’ya Icardi yorumları yağdı. Wanda Nara’nın iddialı pozlarına yorum üstüne yorum geldi.
Wanda Nara’ya herkes “Icardi neden üzgün/durgun” diye yazınca Wanda Nara, kocasının pozlarını da paylaştı.
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