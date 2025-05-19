VITTORIA CERETTI VE THEO JAMES’TEN CESUR DOLCE & GABBANA POZLARI

Ünlü model Vittoria Ceretti ve “The White Lotus” dizisinin yıldızı Theo James, Dolce & Gabbana’nın ikonik Light Blue parfüm serisinin 25. yılına özel hazırlanan reklam kampanyasında başrolleri üstlendi. Kampanya, şimdiden sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz yıl Capri’de çekilen kampanya, 2024 yaz sezonunun en çok konuşulan tanıtımlarından biri oldu. 26 yaşındaki İtalyan model Ceretti, beyaz üçgen bikinisi ve ıslak, geriye taranmış saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Mavi gözleri ve zarif duruşuyla pozlar, moda dünyasında adeta olay yarattı.

40 yaşındaki İngiliz aktör Theo James ise dar beyaz mayosuyla kamera karşısına geçerek Ceretti ile birlikte göz alıcı bir uyum yakaladı. İkilinin samimi ve estetik pozları, 2007’de David Gandy ve Anna Jagodzinska’nın yer aldığı efsanevi Dolce & Gabbana kampanyasına da bir gönderme niteliği taşıyor.

yılına ulaşan Light Blue serisi, Akdeniz esintileri taşıyan teması ve cesur görselleriyle yeniden vitrine çıkarken, Leonardo DiCaprio’nun bu pozlara nasıl tepki vereceği de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ceretti’nin sevgilisi olan DiCaprio’nun adı kampanya üzerinden yeniden magazin gündemine taşındı.

Dolce & Gabbana’nın yeni kampanyası, modada estetik ve cesaretin sınırlarını bir kez daha zorlayarak global ölçekte ses getirmeyi başardı.