Video çekmek için çıktığı köprünün altında asılı kaldı

ABD’nin California kentinde bulunan Foresthill Köprüsü’nün altında halatla asılı kalan 19 yaşındaki bir kişi, itfaiye, polis, arama kurtarma ve dağcılık kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Genç, kendisini köprünün altında sallanırken gösteren bir video çekmek için çıktıklarını söyledi.