Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar bu kez de Bakan Yerlikaya’ya küfretti

Atatürk’e sosyal medyada hakaret eden Kuveytli Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, bu kez de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da tehdit etti.
Bakan Yerlikaya’nın kendisiyle ilgili sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamaya yorum yapan Kuveytli yazar, şu ifadeleri kullandı:
“Yani benim adım Abdulaziz Dhuwaihi bin Rumaih Al-Hajri. Biz ırkçılığı, bir Kuveyt vatandaşına saldırınızı kınıyoruz, siz ise dinimize, peygamberimize, devletimize, şeyhlerimize hakaret ediyorsunuz, İçişleri Bakanı olduğunuz için sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz? Ayakkabımı ağzına sokarsan kişisel bilgilerini ifşa ederek sana dava açarım, seni barbar p.ç”