Victoria ile gelini Nicola arasında neler oluyor? ‘Cicim ayları’ çabuk bitti!

Günlük yaşamın sıradan ayrıntılarından biri haline geldi artık sosyal medya siteleri. Öyle ki dikkatli gözler özellikle de ünlüler dünyasında yaşanan bazı gelişmelerin ilk ipuçlarını buradan elde ediyor. Kimi zaman birbirini takibe alan ünlüler arasında bir aşk başlıyor. Bazen de gösteri dünyasının büyük aşıkları, birbirlerini takibi bıraktıklarında ayrılığın ilk işareti sayılıyor ve genelde de bu durum gerçekleşiyor.

ÖZEL HAYATLARA SIKI TAKİP

Sadece gönül ilişkileri anlamında değil bazı aile anlaşmazlıklarının ilk göstergeleri de Instagram’da ortaya çıkıyor. Elbette yakından takip edenler de onları kişisel olarak tanımasalar da ünlülerin kapalı kapılar ardında neler yaşadığını az çok anlayabiliyor. Bunun son örneklerinden biri de uzun süredir gündemde olan bir konuda gerçekleşti.

BİR TARAFTA VICTORIA DİĞER TARAFTA NICOLA

Bu kez söz konusu olan kişilerden biri Spice Girls (Baharat Kızlar) grubuyla edindiği şöhret, ardından David Beckham ile evliliği ve sonradan yöneldiği moda tasarımcılığıyla konuşulan Victoria Beckham. Eski şarkıcı, yeni moda tasarımcısı Victoria Beckham her ne kadar dışarıya “renk vermese de” bir anlaşmazlık yaşadığı artık çok da gizli kalmayan gelini Nicola Anne Peltz Beckham da olayın diğer tarafı.

GERİLİMİN GÖSTERGESİ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Sosyal paylaşım sitesi Instagram’ı çok yakından takip edenler, Victoria ve tabii ki eşi David Beckham ile büyük oğulları Brooklyn’in eşi Nicola Peltz’in arasının çok da iyi olmadığını buradaki etkileşimlerin izini sürerek buldu. Buna göre Beckham çifti özellikle de Victoria ile gelini Nicola birbirlerinin paylaşımlarına nadir olarak etkileşimde bulunuyor. Yani pek azını “beğeniyor.” Oysa bilindiği gibi her ikisi de bu paylaşım sitesini son derece aktif bir şekilde kullanıyor. Nicola Peltz Beckham da Victoria Beckham da hayatlarının neredeyse her anını takipçileriyle paylaşıyor. Onları yakından takip edenlere göre bu gelin ile kayınvalide arasındaki gerilimin önemli bir göstergesi.

ARTIK KENDİ AİLESİ ÖN PLANDA

Bu arada Nicola Anne Peltz de özellikle son zamanlarda sık sık kendi anne ve babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. Buna ne David ne Victoria Beckham’dan herhangi bir tepki geldi. Oysa bir dönem yani Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz Beckham evlenmeden önce durum bunun tam tersiydi. Nicola, neredeyse Beckham ailesinin bir parçası olmuştu. Özel günleri birlikte kutluyorlar, tatillere birlikte gidiyorlardı. Beckham ailesinin gelini Nicola’nın, Victoria ve David’in tek kızı Harper ile arasının çok iyi olduğunu da bu sosyal medya paylaşımları gözler önüne seriyordu. Bu durum düğünden sonra tamemen değişti.

Harper Seven’a kendi öz kardeşi gibi yakın davranan ve bunu da Instagram paylaşımlarıyla gözler önüne seren gelin Nicola Peltz Beckham, bu yıl sosyal medya üzerinden küçük kızın doğum gününü bile kutlamadı. KIZ KARDEŞ GİBİ OLMUŞLARDI KIZ KARDEŞ GİBİ OLMUŞLARDI

ONUN TASARIMLARINI SEÇMEDİ

Bu arada hem oyuncu hem model olan Nicola Peltz, düğünden önce kayınvalidesi Victoria Beckham’ın moda tasarımları konusunda da gönüllü tanıtım görevi yapıyordu. Hatta nişan elbisesini de onun koleksiyonundan seçmişti. Fakat düğünde giydiği gelinlik dahil diğer iki kıyafetini başka modacılara hazırlattı. Bu durum da gelin ile kayınvalide arasında bir gerilim yaşandığının bir göstergesi olarak öne sürülüyor.

ONLARDAN İLHAM ALMIŞLAR

İngiliz Daily Mail gazetesi de kapsamlı bir köşe yazısında Victoria ve David Beckham ile gelinleri Nicola Anne Peltz arasında düğünden sonra değişen ilişkileri masaya yatırdı. Allison Boshoff bu durumu kendi bakış açısıyla değerlendirdi. Brooklyn Beckham’ın eşi Nicola ile David ve Victoria Beckham’ın arasının pek de iyi olmadığını gösterdiğini ileri sürdüğü kanıtları sundu. Bunlardan biri gelin Nicola Peltz’in Brooklyn Beckham ile evlendiği düğüne dair sözleri oldu. 27 yaşındaki Peltz, geçen mayıs ayında yani kendi düğünlerinden bir ay sonra bu tören için hangi ünlü çifti örnek aldıklarını açıklamıştı. Peltz, Vogue dergisine verdiği röportajda Beckham çiftini kast ederek “Onların düğünü de harikaydı. Fakat biz düğünümüzde ağırlıklı olarak Iman ve David Bowie’nin düğününden ilham aldık” diye konuştu.

BROOKLYN’İ BAĞIRLARINA BASTILAR

Bu arada başka ilginç bir iddia daha var. Beckham ve Peltz aileleri arasında usul usul yüzeye çıkan gerilim işin bir yanı. Fakat diğer yanı da şu: Her ne kadar, ABD’nin ve dünyanın sayılı zenginlerinden olan Peltz ailesi Beckham çiftine “yüz çevirmiş” olsa da damatları Brooklyn’i kelimenin tam anlamıyla “bağırlarına bastı.” Bazı iddialara göre 23 yaşındaki Brooklyn artık kendi ailesinin değil eşinin ailesinin bir parçası oldu.

Bu arada önemli bir ayrıntıyı da yeri gelmişken hatırlatalım. Düğünden sonra Nicola ve Brooklyn birbirlerinin soyadlarını aldı. Gelin, Nicola Peltz Beckham adını kullanıyor, damat da Brooklyn Peltz Beckham. Bu durum David ve Victoria Beckham’ın çok hoşuna gitmese de Nicola’nın ailesini çok memnun etti.

‘BENİM BABAMDAN NASİHAT ALIYOR’

Nicola Peltz Beckham, kısa bir süre önce Tatler dergisine verdiği bir röportajda kocası Brooklyn’in yeme içme konusundaki girişimlerinde babasından destek aldığını belirtmişti. Nicola Peltz, Brooklyn’in bugüne kadar “başkalarını” memnun etmek için kariyer adımları attığını ama artık kendisinin gerçekten hoşlandığı bir işe yöneldiğini söyledi. Bu konuda ona nasihat veren kişinin de kendi babası olduğunu belirtip “Brooklyn’i, babamın öğütlerini dinlerken izlemek beni mutlu ediyor” dedi. Nicola Anne Peltz, Tatler Dergisi’ne verdiği röportajda kocası Brooklyn’in kariyer seçiminde “herkesi memnun etmek için” üzerinde yoğun bir baskı hissettiğini söyledi. Nicola Peltz, doğrudan isin vermedi ama Brooklyn’in bir dönem çabaladığı fotoğrafçılık kariyerine, büyük olasılıkla annesi ve babasının yönlendirmesiyle başladığını ileri sürdü. Nicola Anne Peltz’in bu sözleri, isimlerini doğrudan söylemese de David ve Victoria Beckham çiftini hedef aldığı şeklinde yorumlandı. Brooklyn Beckham, fotoğrafçılık konusunda beklenen başarıyı yakalayamayınca gurmeliğe yöneldi.

4 MİLYON DOLAR HARCANDIĞI İDDİA EDİLİYOR: David Ve Victoria Beckham’ın dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn Beckham, 9 Nisan’da bir süredir birlikte olduğu oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlendi. Bütün dünyanın, daha bir yıl öncesinden merakla beklediği tören, gelinin babası milyarder Nelson Peltz’in Florida, Palm Springs’teki milyon dolarlık okyanus manzaralı malikanesinde yapıldı. Sadece ABD’nin değil, dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Nelson Peltz’in kızının düğünü için 4 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.

ÖVGÜLER YAĞDIRIYORDU

Şu sıralarda her ne kadar aralarının çok iyi olmadığı sık sık gündeme geliyorsa da daha birkaç yıl önce Victoria Beckham, Nicola Peltz hakkında övgü dolu sözler sarf ediyordu. Genç çiftin nişanlandığı 2020 yılında Nicola, Beckham ailesinin “ikinci kızı” gibi olmuştu. Hatta Victoria Beckham, Mark Heyes’in sohbet programına konuk olduğunda gelini hakkında çok güzel cümleler kurmuştu.

‘DAHA İYİSİNİ İSTEYEMEZDİK’

Heyes’in programına internet üzerinden ve kendi moda tasarımlarının sergilenip satıldığı mağazasından katılan Victoria Beckham, Nicola Peltz hakkında oğlu Brooklyn’i kast ederek “Daha sevilmeye layık bir hanımla tanışmasını isteyemezdik” dedi. Victoria Beckham oğlunun ruh eşini bulduğunu da sözlerine ekledi. Spice Girls grubu dağıldıktan sonra moda dünyasında tasarımcı olarak kariyer yapmaya başlayan Victoria Beckham, Nicola Peltz ile ilgili olarak “Onlar çok mutlu. Nicola harika, tatlı ve kibar. O çok sevimli ve sıcak kanlı bir kadın” diye konuştu.