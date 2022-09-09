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Vefat eden Kraliçe Elizabeth’in Atatürk’le ilgili unutulmaz anısı! Sözleri duyduğu saygıyı gösterdi

Vefat eden Kraliçe Elizabeth’in Atatürk’le ilgili unutulmaz anısı! Sözleri duyduğu saygıyı gösterdi
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09 Eylül 2022 - 15:07
Görev yaptığı süre boyunca Türkiye’ye 3 kez gelen Kraliçe Elizabeth, Anıtkabir ziyaretinde Atatürk’le ilgili övgü dolu sözler söylerken, Ulu Önder için “Atatürk’ün büyük adam olduğunu bilmek için Türkiye’ye gelmeye gerek yoktu fakat bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum.” demişti.
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