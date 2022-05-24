Sadece 1 gün kaldı! Gerçekleşirse maske yasağı kalkıyor…

Maske zorunluluğu tamamen hayatımızdan kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç gün boyunca vaka sayıları binin altında olursa bu zorunluluğun kalkacağını duyurmuştu. Ve son iki gündür vaka sayıları binin altında geldi. Yani maske zorunluluğunun kalkması için bir güne daha ihtiyaç var.

Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle maske de hayatımızın bir parçası olmuştu. Vaka sayılarının düşmesiyle sadece toplu taşıma araçlarında kullanımı zorunlu olan maske, zorunlu olmaktan çıkabilir.

ÜÇ GÜN BİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞİRSE MASKE KALKIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu maske kullanımının kalkması için vaka sayılarındaki düşüşe işaret etmiş, üç gün boyunca vaka sayılarının binin altında gerçekleşmesi halinde bu adımın atılacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün 905 vaka yaşanan ülkemizde son olarak 922 vaka tespit edildi. Üçüncü gün de vaka sayılarının binin altını görmesi halinde zorunlu maske uygulaması kalkacak.

AŞILAMALAR DEVAM EDİYOR

Maske zorunluluğunun kalkması, normalleşme açısından önemli bir eşik olarak hayatımıza girecek. Ancak koronavirüs aşılama çalışmaları halen devam ediyor. Bakanlık verilerine göre 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48. Birinci doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 93,18 olarak gerçekleşti. Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 687 bin 693’e yükseldi.