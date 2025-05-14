TRUMP’TAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan’dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Türkiye’ye gelebileceğini duyurdu. İstanbul’da 15 Mayıs’ta yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine işaret eden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisinin de görüşmelere katılmasını istediğini belirtti.

İSTANBUL’DA KRİTİK ZİRVE: PUTİN VE ZELENSKY TÜRKİYE’DE Mİ BULUŞACAK?

Barış müzakerelerinin İstanbul’da yeniden başlaması gündemdeyken, Rusya ve Ukrayna taraflarından peş peşe açıklamalar geliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus heyetinin 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da olacağını doğrularken, heyette kimlerin yer alacağı konusunda bilgi vermedi. Putin’in katılımının da ihtimal dahilinde olduğu ifade edildi.

ZELENSKY: ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM, PUTİN’İ BEKLİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, 15 Mayıs’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Kiev’de gazetecilere konuşan Zelensky, Rusya’nın savaşın sona ermesi için teklif edilen ateşkes önerilerini reddettiğini hatırlatarak, “Putin’in İstanbul’da yapılacak barış görüşmesine katılmasını bekliyoruz” dedi.

PUTİN: MÜZAKERELERİ İSTANBUL’DA KALDIĞI YERDEN SÜRDÜRELİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin 2022 yılında kesintiye uğradığı İstanbul’da yeniden başlamasını önerdiğini belirtmişti. Putin, ön koşulsuz olarak müzakere masasına dönülmesini talep etmişti.

Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin kalıcı barış için arabuluculuk yapmaya ve görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti.

GÖZLER İSTANBUL’DAKİ BARIŞ ZİRVESİNE ÇEVRİLDİ

15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan barış görüşmeleri, savaşın başladığı 2022’den bu yana en kritik diplomatik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Trump’ın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği, Putin ve Zelensky’nin yüz yüze görüşüp görüşmeyeceği halen belirsizliğini koruyor.

Ancak tüm tarafların açıklamaları, Türkiye’nin barış masasındaki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyuyor.