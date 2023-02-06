Vatandaşlara önemli uyarı! Evlere girmeyin, telefonları meşgul etmeyin…

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri gelirken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan deprem bölgesindeki vatandaşlara önemli uyarlar geldi.
İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşlara 5 maddelik uyarı yayımladı.
1- Evlere girmeyelim.
2- Araçlarla yola çıkmayalım.
3- Ana yolları boş bırakalım.
4- Telefonları meşgul etmeyelim.
5- Sadece resmi kaynakları takip edelim.