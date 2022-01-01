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Van kedileri ‘en güzel’ seçilmek için podyuma çıkacak

Van kedileri ‘en güzel’ seçilmek için podyuma çıkacak
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11 Mart 2022 - 13:03

Van kedileri ‘en güzel’ seçilmek için podyuma çıkacak

Beyaz ve ipeksi tüyleri, farklı göz renkleri ile kendine has özellikleriyle diğer ırklardan ayrılan Van kedileri, adını aldıkları kentte düzenlenecek güzellik yarışmasına hazırlanıyor.

Van kedileri 'en güzel' seçilmek için podyuma çıkacak

Van

Van’da nesli tükenme tehlikesi yaşadığı için koruma altında tutulan Van kedileri, Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek kedi güzellik yarışmasında podyuma çıkacak.

Duygusallığı, cana yakınlığı, mavi ve kehribar renkteki göz renkleri, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşüyle kentin en önemli simgelerinden olan Van kedileri, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince 20 Mart’ta yapılacak yarışmada güzelliklerini sergileyecek.

 

İnsanlara hayvan sevgisini aşılamak ve kedileri tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, vatandaşların evlerinde beslediklerinin yanı sıra nesli tükenme tehlikesi yaşadığı için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri katılacak.

Merkezdeki görevliler tarafından tüm bakımları özenle yapılan, uzun tüyleri taranan ve özel olarak beslenen kediler, yarışmada birinci olmak için podyumda boy gösterecek.

“Tanıtıma çok büyük katkısı var”

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, merkezde yürüttükleri çalışmaların Van kedisini güzelleştirmeyle ilgili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bizde yarışmaya katılacak yüzlerce hayvan var. Sadece hangisini seçeceğimize karar vereceğiz. Güzellikle ilgili şey şudur, kedinin aldığı emri uygulayabilme kabiliyetidir. Kedinin sakin olması, dikkatinin dağınık olmaması ve söylenen şeyleri doğru yapması önemlidir. Yüz ifadesinden, kulağına, kuyruğuna kadar her şeyine bakıyoruz. Her görenin, ‘İşte bu çok güzel’ diyebileceği bir hayvan olsun isteriz. Bu anlamda çok seçeneğimiz var. İşin doğrusunu isterseniz iddiamız çok yüksek. Derece alacağımızı düşünüyoruz.”

Bu tür organizasyonların dünyada ilgi gördüğünü dile getiren Kaya, “Uluslararası ciddiyeti olan yarışmaları mutlaka değerlendiriyoruz. Bu yarışmaların Van kedisinin ve Van’ın tanıtımına çok büyük katkısı oluyor. Dünya kedi güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra bizim Van kedisinin fotoğrafı Avrupa’da günün fotoğrafı olarak seçildi.” değerlendirmesinde bulundu.

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