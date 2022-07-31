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Vali Yerlikaya duyurdu! 5 Temmuz – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklandı

Vali Yerlikaya duyurdu! 5 Temmuz – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklandı
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04 Temmuz 2022 - 14:17

Vali Yerlikaya duyurdu! 5 Temmuz – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararının alındığını duyurdu.

Vali Yerlikaya duyurdu! 5 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklandı
 

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada “Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.” ifadelerini kullandı. Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda “İstanbul’da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır.” açıklamasında bulundu.

 

Yapılan açıklamada, “İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle; 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.

Madde 1- İstanbul İl sınırları dahilinde ve ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.

Madde 2 – Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere; orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

Madde 3 – Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Madde 4 – Enerji Nakil Hatlarının yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Madde 5 – Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 6 – İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Madde 7- Bu karar İstanbul İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

Madde 8 – Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Madde 9 – Bu karar hükümleri 05.07.2022 ­ 31.07.2022 tarihleri arasında uygulanır.

Madde 10 – Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür” ifadelerine yer verildi.

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