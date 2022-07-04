İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın aylık bilgilendirme toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

(Batı Karadeniz’deki Sel olayıyla ilgili) 2 bin 786 kişi güvenli alanlara başarılı bir şekilde tahliye edildi. 2 vatandaşımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz.

Haziran ayı organize suçlara da büyük darbe indirildi. 9 organize suç örgütünü tespit ettik.

Demir Yumruk operasyonunda Ankara merkezli 29 ilde yapılan operasyonda 307 şahıs yakalandı, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE

2022 Haziran ayında Terör örgütü PKK’ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8’i büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir.

Haziran ayı içerisinde 18 kadın yaşamını yitirdi.

Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 kişi yakalanmıştır.

KAYIT ALTINDA OLAN SURİYELİ SAYISI AÇIKLANDI

Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983…. Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi.

HDP KONGRESİNDE PANKART AÇMA GİRİŞİMİ

Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN İÇ SAVAŞ ÇIKACAĞI İDDİASI

Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil.