Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya böyle yakalandı Film gibi operasyonda yeni detaylar...

Sarıyer’de uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve dün gece düzenlenen operasyonla yakalanan Ürfi Çetinkaya (74) adliyeye sevk edildi. Film gibi düzenlenen operasyonun ayrıntılarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı… Saklandığı villada yakalanan Ürfi Çetinkaya’nın izine fizyoterapistin takip edilmesi sonrası ulaşıldığı öğrenildi. Uludağ, “Bu operasyonda ilk defa teknoloji köpekleri kullanıldı. Çetinkaya’nın tuvaletin gizli bölümlerinde bazı kıyafet bölmelerinde sakladığı cep telefonlarını bu köpekler tek tek yakaladı.” dedi.

‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, Sarıyer’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Çetinkaya’yla birlikte 5 suç örgütü üyesi de gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden Ürfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi. Çetinkaya’nın sevki sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araca bindirilen Çetinkaya’ya tedbir amaçlı çelik yelek giydirildi. Tekerlekli sandalyedeki Çetinkaya’yı zırhlı araca polisler taşıdı. Çetinkaya, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hakim karşısına çıkmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne götürülecek.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Film gibi düzenlenen operasyonun ayrıntılarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı…

Uludağ canlı yayında şu bilgileri aktardı:

“Büyük bir haber ve büyük bir Operasyon. Ürfi Çetinkaya 74 yaşında, tekerlekli sandalyeye mahkum ve bütün suç dünyası, narkotik dünyası, dünyadaki tüm narkotik polisleri onu baronların baronu olarak bilir. Büyük Baron. Dünyadaki uyuşturucu kartelini yöneten en üst halkadaki isimlerden biri. Uzun süredir firariydi. Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Her yerde aranıyordu. Dün gece yarısı İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, özel harekat şubesi ve İstihbarat Daire Başkanlığı ekipleri ortaklaşa büyük bir çalışmanın ardından film gibi bir operasyon düzenledi Sarıyer Zekeriyaköy’deki lüks bir villaya. Ürfi Çetinkaya, 5 adamıyla birlikte kıskıvrak suçüstü yakalandı. Daha sonraki operasyonlarda da 2 adamı daha kıskıvrak yakalandı. Kendisiyle beraber 8 kişi oldu. Ürfi Çetinkaya geceyi emniyette geçirdi ve sabah saatlerinde İstanbul Adliye’sine sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası var.

Ürfi Çetinkaya neyden aranıyordu Türkiye’de. 2003 yılında İstanbul’da yakalanan 577 kilo asit anhidrit, 157 kilo baz morfin ve 617 kilo eroinin yakalanması suçlarından aranıyordu. Yine Artvin’de yapılan büyük bir uyuşturucu operasyonu vardı oradan da aranıyordu. İstanbul Asliye Hukuk mahkemesinde hakaret suçundan aranıyordu. Interpol tarafından 2 ayrı arama kararı vardı.

DÜNYA UYUŞTURUCU KARTELİNİ YÖNETİYOR

Peki, Ürfi Çetinkaya kim? Neden baronları baronu dedik. İran, Afganistan, Pakistan bu afyon türevli uyuşturucuların imalat yeri. Buradaki uyuşturucuların oradan alınıp Avrupa, Amerika ve dünyanın birçok noktasına sevkıyat işleminin ana organizatörlerinden bir isim. Bitti mi, hayır. Güney Amerika’da sentetik uyuşturucu türevleri var. Onları da Avrupa ve Türkiye’ye nakleden çok önemli bir uyuşturucu kartelinin en kilit isimleri.

POLİS, FİZYOTERAPİSTİ TAKİP EDİP BARONA ULAŞTI

Peki nasıl yakalandı? Uzun zamandır aranıyordu ya aslında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri yaklaşık 6 aydır çok sıkı bir çalışma başlattı. Ürfi Çetinkaya’nın Zekeriyaköy’deki 100 milyon lira değerindeki çok lüks bir villada kalabileceği yönünde çok ufak bir bilgi vardı. Polis burada aylarca kamp kurdu. Çok hareketli olmayan o villaya bir fizyoterapistin, burası çok önemli, Ürfi Çetinkaya’nın yakalanmasında ana özne de bu. Bir fizyoterapistin sıklıkla geldiği tespit ediliyor ve polis diyor ki Ürfi Çetinkaya’nın fizyoterapiste ihtiyacı var, tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu için. Fizyoterapist polis tarafından adım adım izleniyor takip ediliyor. Fizyoterapistin içeri girdiği an tespit ediliyor. Gece girdiği de tespit ediliyor. Fizyoterapist içeri girdiği anda düğmeye basılıyor.

OPERASYONDA BİR İLK

Operasyonda ilginç bir detay daha var. Bu operasyonda ilk defa teknoloji köpekleri kullanıldı. Teknoloji köpeklerini ilk defa, Narkotik daire başkanlığı gizlenen cep telefonu gibi dijital cihazların bulunması için ilk defa teknoloji köpekleri yetiştirdiler. Bu köpekler ilk defa bu operasyonda kullanıldı. Çetinkaya’nın tuvaletin gizli bölümlerinde bazı kıyafet bölmelerinde sakladığı cep telefonlarını bu köpekler tek tek yakaladı.”

Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya‘nın yakalandığı villa havadan görüntülendi.