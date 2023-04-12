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Depremin Üzerinden 2,5 ay geçti hala ıslak mendille temizleniyorlar

Depremin Üzerinden 2,5 ay geçti hala ıslak mendille temizleniyorlar
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12 Nisan 2023 - 16:23
Depremlerin üzerinden iki ayı aşkın zaman geçti ancak depremzedelerin yaşam koşulları halen iyileştirilmedi. Barınmadan beslenmeye, hijyene kadar pek çok konuda halen çok büyük eksiklikler bulunuyor

Hatay’ın Defne ilçesi, depremde en çok hasar alan ilçelerin başında geliyor. Defne’deki 20 çadır kapasiteli bir parkta kalan Rahşan Atahan, “Günlerce çadır bulamadım. Parkta köpeklerle yattım. Şebeke suyu hâlâ açılmadığı için şanslıysak su bulup duş alıyoruz. Sabah kalkınca ıslak mendil, kolonyayla kişisel temizliğimizi yapmaya çalışıyoruz. Acil olarak şebeke suyunun tamir edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KİMSE BİZE EL UZATMADI’

77 yaşındaki emekli öğretmen Faruk Nesil ise “Hükümet görevini yerine getiremedi. Yıkıntılar içinde günlerce yardım bekledik. Kimse bize el uzatmadı” diye konuştu. Hatay Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şevleda Zengin de depremzedelerden. Buna karşın yardımların koordinasyonunda görev alan Düzgün, “Halen çadır bulamayan insanlar var. Hijyen problemi sürüyor” dedi.

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