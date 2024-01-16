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USTA GAZETECİ NURCAN SABUR BTP’DEN KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

USTA GAZETECİ NURCAN SABUR BTP’DEN KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ocak 2024 - 22:16

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 81 il ve 922 ilçede seçimlere kendi adayları ile gireceklerini açıkladı. BTP’nin Kadıköy adayı gazeteci Nurcan Sabur oldu. Sabur, ’’Atatürkçü ve çağdaş Kadıköy’e Gazi Mustafa Kemal’i yeniden hatırlatacağım için çok heyecanlıyım.’’ dedi.

Kimi seçim bölgelerinde adayları daha önceden belirlenen ve sahada çalışmalara başlayan BTP’nin İstanbul Kadıköy adayı da belli oldu.

Tecrübeli gazeteci Nurcan Sabur, BTP’nin Kadıköy adayı oldu.

BTP Lideri Hüseyin Baş, Sabur’un adaylığını, “Duayen gazeteci, Atatürk sevdalısı, Kadıköy aşığı Nurcan Sabur Kadıköy Belediye Başkan Adayımız olmuştur. Kadıköy’ümüze hayırlı olsun. Kendisine başarılar dilerim.” notuyla paylaştı.

“Mustafa Kemal’i yeniden hatırlatacağım için çok heyecanlıyım”

Adaylığı ilan edilen Nurcan Sabur ise kendisine verilen görev için BTP Lideri Baş’a teşekkür etti.

Sabur, Hüseyin Baş’ın paylaşımın alıntılayarak, “Atatürkçü ve çağdaş Kadıköy’e Gazi Mustafa Kemal’i yeniden hatırlatacağım için çok heyecanlıyım… Allah tüm Bağımsız Türkiye Partisi sevdalılarını utandırmasın…” dedi.

Nurcan Sabur 2018 yılında BTP’ye katılmış ve parti rozetini merhum Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Baş takmıştı.

Sabur, BTP’ye katılma gerekçesini ise, “Şu ana kadar birçok toplantıya katıldım. Ama bugün buraya farklı bir heyecanla geldim. Hayatımda çok Atatürk kitabı okudum lakin ‘Hoşgeldin Atatürk’ beni derinden etkiledi. Atatürk ne kadar dindarmış bu kitapla öğrendim. Şu anda Nutuk ve ‘Hoş geldin Atatürk’ eseri başucumdadır.” sözleri ile açıklamıştı.

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