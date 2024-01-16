SEKTÖRLERE GÖRE GİYM TARZI NASIL OLMALI

FİNANSÇILAR, MUHASEBECİLER NE GİYMELİ?

İş dünyasında kadın ve erkek için dört farklı sektör vardır. Bunlar formelden, informel giyime kadar geniş bir yelpazededir. Birinci düzey geleneksel sektör olarak adlandırılır ve son derece resmi bir giyim tarzını ifade eder. Biz iş yaptığımız herkese güvenmek isteriz; ancak geleneksel sektör mensuplarına ekstra güven duymak isteriz. Geleneksel sektördekiler bankacılık, finans, hukuk, muhasebe mensupları ve üst düzey yöneticilerdir.

Bu sektör mensupları güven duygusunu zedelemeyecek biçimde klasik giyimi tercih etmelidirler. Kadınlar için takım etek, ceket veya pantolon, ceket koyu renk klasik ayakkabılar, açık renk bluz veya gömlek, çok fazla olmayan mücevherat veya koyu renk takımın içinde açık renklerde bluz veya gömlek, belirgin çizgiler ve muhafazakar bir tarz uygundur.

Geleneksel sektörde, erkekler için siyah ya da lacivert takım, beyaz, krem, açık mavi ya da düz çizgili pamuklu kumaştan manşetli gömlek, koyu renk ve desensiz çoraplar, siyah klasik ayakkabılar, düz desenli ipek kravat, saat ve kol düğmesi dışında aksesuar olmaması uygundur. Saçlar kadın ve erkek için bakımlı olmalıdır.

PAZARLAMACILAR AÇIK RENK GİYMEMELİ

Satış ve pazarlama personelinin giyim seviyesi ikinci seviye olmakla birlikte seçimlerinde biraz daha birinci seviyeye yaklaşmaları beklenir. Örneğin, renkli gömlekler ve açık renk takım elbiselere satış işinde pek hoş gözle bakılmaz. Kadın olsun erkek olsun satış pazarlama personelinin güven duygusunu besleyecek biçimde saygıdeğer, muhafazakâr ve fazla dikkat çekmeyecek şe- kilde giyinmeleri beklenir. Bu sektördeki biri giydiği pembe gömlekle müşterisinin dikkatini dağıtmamalıdır.

EĞİTİM VE SAĞLIKÇILAR TAKIM GİYMESE DE ŞIK OLMALILAR

İkinci düzey sektör hizmet sektörü olarak ifade edilebilir. Eğitim ve sağlık sektörü bu düzeydedir. Bu sektör mensuplarının her zaman takım elbise giymesi beklenmese de her zaman derli toplu ve şık olmaları beklenmektedir. Bu sektör mensuplarının giyimi daha az resmidir ve biraz daha taşra eşrafı özelliklerini barındırır. Bu giyim tarzı bir taşra avukatı, pratisyen doktor veya öğretmen için uygun olabilir.

Kadınlar için bu sektörde, güçlü renkleri olan takımlar, muhafazakar tarzda bir elbise ve ceket, uyumlu, bağımsız etek ceket veya koyu renk muhafazakar ama modaya uygun kesimi olan elbise olabilir.

Erkekler için ise, bağımsız ceket ve pantolonlar, spor ceket, tüvit, flanel veya kadife gibi kumaşlardan spor ceketler, pamuklu kalın ekose gömlekler, takım elbise veya ceketten daha koyu renkli kravatsız giyilen gömlekler, rahat bir takım elbise, gömlek, kravat anlayışı söz konusudur. Açık renk takımlar da kullanılabilir, gömlekler ekoseli, pastel veya biraz daha iddialı renklerde ola- bilir, kravatlar daha güçlü renklerde olabilir. Daha moda çizgiler takip edilebilir.

SERBEST GİYİM SEKTÖRLERİ

Üçüncü seviye giyim ise en az resmiyet taşıyan serbest giyim tarzıdır. Tezgâhtarlık, inşaat işleri, şoförlük gibi işler için daha uygundur. Kadınlar için gömlek veya bluzla kullanılan bir etek, gömlekle kullanılan klasik kesimli pantolon veya daha fantezi ve modaya uygun bir gömlek ve klasik pantolon, erkekler için ise, kot gömlekler, deri ceket, ceketsiz ve kravatsız giyim, kot pantolon, sweatshirt ve spor gömlekler uygundur.

Kadınların bluz, kolsuz klasik olmayan elbiseler ve spor giysiler giymesi ise ancak işleri spor alanında ise hoş görülebilir, aksi halde teklifsiz giyim olarak yorumlanır.

İŞ HAYATINDA ETKİ BIRAKAN TARZ NASIL OLMALI?

Son zamanlarda çalışanlar genç kesimin daha rahat giyinmeyi tercih ettiğini görüyoruz.Özellikler genç personelin,kıyafetin çok önemli olmadığı, yapılan işin önemli olduğuna ait birtakım yargıları bulunmaktadır. Bu nedenler de günümüz gençliğinin iş seçiminde bile daharahat giyinebilecekleri sektörleri tercih ettikleri görülmektedir.

Ancak, başkaları üzerinde bırakılan profesyonel etkide yapılan işin kalitesi kadar, dış görünüşe gösterilen özenin de rolü olduğu unutulmamalıdır. Çünkü kendinize gösterdiğiniz özen, başkalarından göreceğiniz itibarın belirleyicisidir. Ayrıca kendinize gösterdiğiniz özen işinize gösterdiğiniz özen kadardır. O halde dağınık ve özensiz giyinen bir kişinin işinin de özensiz olacağı kanaati yaygındır.

İş hayatında rahat olmak kadar şık ve bakımlı olmanın da önemli olduğunu unutmamak gereki

Yaratıcı sektöre dahil olan meslekler, sanatçılar, tasarımcılar, ressamlar, mimarlar ve yazarlar bu gruba dâhildir. Bu sektör grubundaki kişilerin klasik giyinmemesi gerekir. Bir ressam ya da tasarımcının, klasik takım elbisesiyle iş görüşmesine gittiğini düşünürsek, karşı tarafta bıraktığı algı yaratıcı olmadığı yönünde olacaktır. Yaratıcı meslek gruplarındaki kişiler modern kesimler ve çizgiler taşıyan kıyafetler, sıra dışı takılar, çarpıcı ve canlı renkler ve aksesuarlarla yaratıcılıkların ön plana çıkarmalıdırlar.

Serbest giyim sektöründe

SERBEST GİYİM SEKTÖRLERİ

Üçüncü seviye giyim ise en az resmiyet taşıyan serbest giyim tarzıdır. Tezgâhtarlık, inşaat işleri, şoförlük gibi işler için daha uygundur. Kadınlar için gömlek veya bluzla kullanılan bir etek, gömlekle kullanılan klasik kesimli pantolon veya daha fantezi ve modaya uygun bir gömlek ve klasik pantolon, erkekler için ise, kot gömlekler, deri ceket, ceketsiz ve kravatsız giyim, kot pantolon, sweatshirt ve spor gömlekler uygundur.

Kadınların bluz, kolsuz klasik olmayan elbiseler ve spor giysiler giymesi ise ancak işleri spor alanında ise hoş görülebilir, aksi halde teklifsiz giyim olarak yorumlanır.